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【酒店Staycation】維港凱悅尚萃酒店史諾比主題房　包自助早晚餐下午茶送贈品

休閒消費 11:33 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

入住香港維港凱悅尚萃酒店全新「史諾比開心宅度假」主題房，每晚只需$2,398起。（相片來源：Klook）

相信不少港人Staycation已住過不少酒店，不妨試試一些新出主題套餐。Klook與香港維港凱悅尚萃酒店聯乘，首次推出「史諾比開心宅度假」住宿體驗。除了可入住史諾比主題房間，更可獲史諾比限定禮品包及甜點套餐，及與一系列的史諾比打卡位合照。

這個原價$3,880的「史諾比開心宅度假」，現在每晚只需$2,398起，包3餐連限定禮品包及主題打卡房，即日起開始接受預訂！即可入住史諾比主題標準客房，可選大床客房或標準雙床，，連The Farmhouse咖啡廳雙人自助晚餐及自助早餐。

「史諾比開心宅度假」主題房的床頭及床舖均有史諾比的蹤影。（相片來源：Klook）

另外可享The Farmhouse Deli餅店 「約會史諾比二人甜點套餐」，包括史諾比蛋糕2件及飲品2杯。每房亦可獲「史諾比伴你回家」禮品包（史諾比手提布袋、毛巾及真空保溫瓶），連入住期間亦可到「與史諾比郊遊」山系主題房間打卡。

連窗口玻璃也貼滿史諾比貼紙，盡情給粉絲打卡。（相片來源：Klook）

房內設有小帳幕、地毯及史諾比夜燈等擺設。（相片來源：Klook）

想與愛犬一同玩史諾比Staycation的話，也有「史諾比開心宅度假 - 毛孩友善樓層」住宿套餐。每晚只需$1,759起，即可入住毛孩友善樓層的史諾比主題標準客房，不包早晚餐，但亦同樣有下午茶、山系主題房打卡及禮品包，並特別加送狗狗歡迎禮包。入住期間於The Farmhouse咖啡廳戶外平台用餐，可以半價享用自助早餐或以7折享用自助午餐或晚餐。酒店西座3樓的Upper Farm有專為毛孩而設的草地，可讓寵物盡情奔跑。

「史諾比伴你回家」禮品包包括史諾比手提布袋、毛巾及真空保溫瓶。（相片來源：Klook）

香港維港凱悅尚萃酒店
地址：北角北角邨里一號
Klook預訂網址：https://bit.ly/2XDlVEJ
 

記者：張頌婷

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