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【我家無難事】 得寶自責媽子在生未盡孝心　車婉婉悔恨爆喊演技動容　

娛樂 12:57 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「鮑姐 」鮑起靜在劇集《我家無難事》出演丈夫早逝，獨力養大子女的母親。雖然第四集劇情交代角色因病去世，但她之後也以不同方法出現於眾子女回憶當中。

昨晚一集其女兒郭得寶（車婉婉飾）因看見兒時布公仔，再了解背後故事，後悔以往未有好好孝順媽媽，看得令人心酸。

【我家無難事】鮑起靜年青受訪片被讚氣質出眾　鮑姐結婚42年為家庭無私奉獻

媽媽手製布公仔

郭忠石（關禮傑飾）向得寶提起手製布公仔的背後故事，原來這份得寶6歲時的生日禮物，證明了媽媽十分疼愛她，從來未有偏心。

得寶回想媽媽當時曾答應送上椰菜娃娃公仔，到頭來就送上一個被她形容為「Cheap、老土」的手製布公仔，更是以性命換回來的。

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得寶激動落淚

得寶拿著布公仔回到工作的Cafe，慨嘆知道某些事情後也未必是好。得寶回想起自己當年嫌棄媽媽為她製的布公仔，認為媽媽買鐵玩具車予哥哥是偏心對方，劇中說「你淨係鍚阿哥唔錫我」。

得寶現時才知道媽媽被打劫，但連性命也不顧，也要把布公仔搶回來。她悔恨自己以往嫌公仔不夠美觀，亦又未有好好理解媽媽的用心與辛苦。

得寶劇中說：「我哋細個屋企咁窮，媽子一對手湊大我哋幾個，我仲成日扭呢樣果樣，如果媽子仲在生，我會話呢個公仔最靚，係我最鍾意嘅禮物。」

網民留言大讚婉婉的演技，「哭戲好有感染力，我也跟著哭」、「樹欲靜而風不息，搞笑時又感動，好睇」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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