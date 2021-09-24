【隔離飯香】隔離枱碗米線食剩一半　港男不忍浪費「包底」：多謝支持環保

▲ 隔離枱碗米線食剩一半，港男不忍浪費「包底」。

珍惜食物、「咪做大嘥鬼」是美德，不過近日有港男在米線店用餐時，見到隔離枱碗米線食剩了一半，由於不想浪費食物，於是「包底」食清光，更將事件於網上分享。但大部份網民不支持事主的做法，認為此舉不衛生，尤其在疫情下，容易有感染風險。

港男於Facebook群組「香港米線關注組」發文，指見到隔離枱食客已經結帳離開，但碗米線食剩了一半，於是問網民「食埋佢果碗，會唔會好過份？在線等。」

不過，仍在等待網民意見時，餐廳職員已經想執拾枱面收碗，於是港男便在情急之下接過該碗米線繼續食用，並附上食清光後的「完成圖」，寫下「多謝支持環保」。

由於千鈞一髮，阿姐想收碗，情急之下而家已食緊。多謝支持環保。

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另外，他又寄語：

各位唔好浪費食物，否則一起身想走，我就會係枱底衝出黎食嘢。

雖然事主不浪費食物的本意是好的，但此舉卻得不到網民的支持，因為大家都擔心衛生問題。

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責任編輯：羅嘉欣