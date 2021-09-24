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【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉新片本地票房破5千萬元　偉仔：衷心感謝香港觀眾支持

娛樂 12:01 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

梁朝偉感謝觀眾支持。（大會提供）

Marvel Studios全新Marvel超級英雄電影的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang‑Chi and the Legend of the Ten Rings）早前上映，錄得超高票房及好口碑。

香港影帝梁朝偉首次加入MCU的演出，香港觀眾紛紛到戲院捧場，影片上映至今於香港票房已錄得超過5千萬元，暫成2021年香港累積票房冠軍。

【尚氣與十環幫傳奇】上映三周累積票衝破4960萬元　暫成香港今年票房冠軍

（大會提供）

【男神養生】59歲梁朝偉戒夜生活養生20年　日做兩小時運動沙律蕎麥麵做正餐

梁朝偉在電影中飾演「文武」的大反派角色，以爐火純青的演技演繹繁雜的心路經歷，更獲得各國影評人的高度讚賞。他罕有地扮演父親角色，並以一笑讓世界停定的絕招，迷倒外國傳媒和國際影迷。 

對於一眾熱情影迷的鼎力支持，梁朝偉表示：「《尚氣與十環幫傳奇》獲得超過5千萬元的高票房紀錄，實在是一個振奮人心的消息，對於一眾台前幕後的工作人員、演員和投資者都非常鼓舞！我衷心感謝香港觀眾對這部戲的喜愛與支持！」

最新影片推介：麥美恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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