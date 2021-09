【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉新片本地票房破5千萬元　偉仔：衷心感謝香港觀眾支持

▲ 梁朝偉感謝觀眾支持。(大會提供)

Marvel Studios全新Marvel超級英雄電影的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang‑Chi and the Legend of the Ten Rings)早前上映,錄得超高票房及好口碑。

香港影帝梁朝偉首次加入MCU的演出,香港觀眾紛紛到戲院捧場,影片上映至今於香港票房已錄得超過5千萬元,暫成2021年香港累積票房冠軍。

梁朝偉在電影中飾演「文武」的大反派角色,以爐火純青的演技演繹繁雜的心路經歷,更獲得各國影評人的高度讚賞。他罕有地扮演父親角色,並以一笑讓世界停定的絕招,迷倒外國傳媒和國際影迷。

對於一眾熱情影迷的鼎力支持,梁朝偉表示:「《尚氣與十環幫傳奇》獲得超過5千萬元的高票房紀錄,實在是一個振奮人心的消息,對於一眾台前幕後的工作人員、演員和投資者都非常鼓舞!我衷心感謝香港觀眾對這部戲的喜愛與支持!」

