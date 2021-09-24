【濫用車位】當局放寬殘疾人士路旁泊車位使用限制　傷青駕駛會指供應不足問題趨嚴重

▲ 當局放寬殘疾人士路旁泊車位使用限制，傷青駕駛會指供應不足問題趨嚴重。（新聞處提供）

申訴專員昨宣布主動調查路旁殘疾人士專用泊車位的措施及使用情況， 香港傷青駕駛會主席黃健雄表示，殘疾人士專用路旁泊車位原已供應不足，當局方放寬接載殘疾人士，俗稱持有「灰證」的車輛，都可以停泊相關車位時，令每4人使用一個車位，增加至每8人爭一個車位，明白新措施方便更多殘疾人士上落車，但建議當局增加更多相應配套。



黃健雄今（24日）在電台節目《千禧年代》表示，過往只是持有「藍證」、即是殘疾人士駕駛的車輛才可停泊在上述車位。相關車位全港約有447個，而持有「藍證」約有1,800人，即是約4人爭用一個車位，惟當局年初推出新措施後，增加1,700多個持「灰證」人士都可以停泊有關車位，變相8人爭用一個車位，而部分「灰證」的車輛，由健全人士駕駛。



黃健雄補充，部分殘疾人士即使早兩三小時駕車出門，也不一定找到車位，更甚有殘疾人士在灣仔上班，在銅鑼灣才找到泊車位。



黃健雄指出，當局未曾諮詢相關持分者，年初便倉促推出新措施，是「好心做壞事」，加上「灰證」的申請相對「藍證」寬鬆。他續稱，曾發現有些「灰證」持有人，一張證可以一至三輛車共用，指法例難免存有灰色地帶，令未有急切需要的人士使用車位。

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