美麗華集團10月1日限時快搶客房買一送一　米芝蓮推介食府翠亨邨套餐低至58折

▲ 美麗華集團推出的「MIRA消費券多重賞」，優惠包括酒店客房買一送一、翠亨邨58折海鮮套餐及商場現金券回贈。（官方圖片）

有關Staycation及商場購物的優惠可謂一浪接一浪，而且似乎越來越吸引，好像美麗華集團推出的「MIRA消費券多重賞」，除了酒店客房買一送一、翠亨邨58折海鮮套餐之外，商場10月3日更設最高200%現金券回贈，10月1日開搶，手快有手慢無。

美麗華集團為響應第二期電子消費券派發，將聯合旗下商場、酒店、餐飲及旅遊推出第二階段「MIRA消費券多重賞」，精選多項獨家優惠及加推更多折扣獎賞。

由10月1日至12月31日，顧客以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於Mira Place、The Mira Hong Kong、Mira Dining多間中西食府及美麗華旅遊消費即可享多重優惠。

▲ 由10月1日上午10時開始，大家搶先購買The Mira Hong Kong的城景客房入住券，便可享買一晚送一晚優惠。（官方圖片）

▲ 入住特色Mira套房100，連WHISK Omakase美饌晚宴及Yamm早餐，折後只需$3,760起。（官方圖片） ▼ 點擊圖片放大

城景客房買一晚送一晚

由10月1日上午10時開始，Mira eShop網上商店將舉行一連7天的限時快閃優惠。只需先於eShop購買入住劵，便可於11月1日至12月16日期間，與家人摰愛以$998超抵價入住兩晚The Mira Hong Kong的城景客房（可於周日至周三期間連續兩天入住）！另外，你亦可以低至75折入住特色Mira套房100，並享用WHISK Omakase美饌晚宴及Yamm早餐，折後只需$3,760起！還可以低至57折（$720起）入住城景客房一晚連早餐，放鬆心情。

折扣歎翠亨邨套餐

米芝蓮推介翠亨邨今次加推全新58折翠亨邨焗釀響螺及海鮮佳餚6人餐（$2,500/6位），人均$400食六道菜響螺大餐！另有64折京式片皮鴨四人套餐（$1,168/ 4位），市民亦可以以7折優惠價購買翠亨邨$100現金券，並能於10月2日至11月30日期間星期一至四（公眾假期除外）晚市使用（只限主餐牌）。

Mira Place商場現金券回贈

Mira Place商場將於10月3日、10日及17日一連3個星期天推出「好玩好賞星期天」，送出最高200%現金券回贈獎賞！顧客以指定電子消費模式於任何商戶消費滿$500，即送價值$700至$1,000的限定商場及商戶禮券組合，回贈獎賞每星期加碼遞增，最高可達200%！詳情可瀏覽商場專頁。

記者︰梁靜詩





