【長者悲歌】64歲女每日推輪椅帶九旬母領免費飯　由葵涌搭車到油麻地冀獲$2乘車優惠

▲ 64歲女兒每天帶90多歲、坐輪椅的母親，由葵涌到油麻地的社企領取免費飯。

本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者及露宿者，近日他們趁著中秋上門探訪一對居於公屋的母女。64歲的女兒與90多歲、坐輪椅的母親相依為命，女兒每天推著輪椅，帶媽媽由葵涌到油麻地的銀杏館領取免費飯，儘管路程遙遠，但她仍堅持，只因有巴士直達，方便往設兩地。目前她其中一個心願就是，明年可盡早享用長者$2乘車優惠，繼續搭車到九龍取飯。

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推輪椅走斜路 風雨不改搭車取飯

銀杏館在其facebook專頁表示，64歲的媚婆婆（化名）現與90多歲的母親居於葵涌的公屋，自從父親與患癌的哥哥離世後，母女二人相依為命。媚婆婆每天推著坐輪椅的母親乘搭巴士，由葵涌到油麻地的銀杏館分店領取免費飯，風雨不改。

當探訪義工表示兩地相距甚遠，問及會否考慮其他取飯方法時，媚婆婆表示：

媽媽從前喜歡行山逛街，加上現在家裡雜物多、空間少，每天到油麻地取飯就是我們唯一的節目。

然而，從住所去巴士站的路程要花10分鐘，盡是彎曲的斜路，走起來頗費氣力，卻是母女二人每天必經之路。當日，媚婆婆亦帶路，教義工往巴士站乘車。期間她輕描淡寫地說：「我們現在走的是行人路，平日我推著媽媽是走車路。」問到若荃灣區提供免費領飯服務，她們會否較方便時，媚婆婆仍堅持去油麻地，說：

這個巴士站最近我家，這裡沒有車去荃灣，出九龍更方便呀！

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願盡早享用$2乘車優惠搭車取飯

一路上，媚婆婆跟義工說了不少心底話，目前她有兩個心願，希望可搬離葵涌，以及盡早取得長者$2乘車優惠。她說：

我們在葵涌有太多傷心的回憶。我已經申請調遷，可惜三年來都無消息……

目前政府推行的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（$2優惠計劃）合資格年齡仍然為65歲，明年2月27日起才下調至60歲。為省車費，媚婆婆希望明年可盡早享用長者$2乘車優惠，繼續帶媽媽到油麻地領取免費飯。

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責任編輯：羅嘉欣