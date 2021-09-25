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【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔　嚴重個案須角膜移植

社會 12:48 2021/09/25

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

成人眼角膜穿孔有3大高危因素，專家提醒出現劇痛等徵狀勿揉眼。

成人眼睛角膜穿孔嚴重可致失明。專家指角膜幫助視力聚焦及保護眼球，角膜破裂可令細菌經傷口直接進入眼球，而眼球內的組織亦有機會流出，不及時處理可令視力急劇轉差，甚至失明，因此受傷後須即時修補孔洞。

奧比斯義務眼科醫生伍立祺表示，角膜穿孔有三大原因，其一是創傷，被尖銳、利器𠝹傷，常見於地盤工人因工作時沒有佩戴保護罩，被硬物所傷。其二，眼睛受感染，當角膜的表層被惡菌越蝕越深，導致部份角膜溶掉，最終出現孔洞。其三是免疫系統出現疾病，如患上類風濕關節炎或紅斑狼瘡症，身體無故出現炎症，攻擊自己的眼睛，亦會令眼角膜慢慢溶化直至角膜穿孔。

眼角膜穿孔的徵狀一般是感到劇痛、流眼水、眼出現紅腫及視力變模糊，伍立祺提醒患者若出現上述徵狀要即時求診。至於治療方法等更多詳細內容，密切留意9月27日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜

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