【水上樂園】海洋公園水上樂園正式開幕　必睇入園貼士試玩報告

▲ 水上樂園正式開幕啦！

自從第一代水上樂園於1999年關閉後，香港向來欠缺一個大型玩水設施，來到今天，終於都見到水上樂園以最新姿態重新開幕，巨型刺激滑水梯升級登場，更有令人懷念的全新版本「八彩天梯」，記者親身玩過帶來第一手試玩報告。

▲ 八彩天梯」可說是以前「五彩天梯」的延伸，玩法雖然不同，但卻勾起不少港人回憶。（香港海洋公園水上樂園提供）

預訂儲物櫃為佳

全新水上樂園位於大樹灣，即以前集古村的位置，經深灣道才能前往。跟海洋公園正門有段距離，園方設有免費穿梭巴士往返，大約15至20分鐘一班。入口不遠處可見仍在施工中的香港富麗敦海洋公園酒店，預計於2022年開幕，到時可在玩完後直接入住酒店Staycation。

入口處需用安心出行或網上表格登記入場，同時要經安全檢查，不能帶玻璃製品入內，玻璃樽裝飲品就要避免。入場後會先到達儲物櫃位置，設有3個尺寸，最細租金為$120、中型$200、最大則收$280，建議3至4人朋友或家庭租用最大型。數量相當有限，不妨先於網上預訂，確保可用兼慳時間排隊。開關以手帶QR code進行，並以6位數字密碼開鎖，善忘人士要自己牢記了。

▲ 標準儲物櫃數量最多，不過尺寸只有 41X 28X40 厘米，只能放置小量物件。（張頌婷攝）

穿涼鞋帶備布口罩

裝備方面，建議穿上涼鞋、有後踭的拖鞋或水上活動鞋，因為穿人字拖的話，每次玩滑梯也須脫下，較為不便。穿着防曬衣，可避免曬傷之餘，亦能防止泳衣及比堅尼鬆脫。要留意外衣後方不能有拉鍊及金屬扣，而泳衣前方有拉鍊有機會不能玩「八彩天梯」，出發前要留意。

隨身可帶電話、八達通，可帶一個小型防水袋盛載，不過園中的小型儲物櫃逐次收費$20，因此最好不要帶備太多物件。在場內移動時需佩戴口罩，在玩滑水梯時則可除下，因為每次玩均會弄濕，建議可帶一個較薄身的布製或運動口罩較為方便。

樂園玩水玫略

分成室內及室外兩大主要部分，地方雖然不大，但一入場未行熟，很容易迷失方向。可先玩熱門遊戲省卻排隊時間，而且趁仍有腳力時走上樓梯，其他室內玩意可以慢慢玩也未遲！

1.先往最遠處的「神秘迷沖」及「急流漩渦」，攻頂要步行大量梯級。這兩個遊戲均是坐上4人水泡，「神秘迷沖」為直徑2.7米的漆黑巨型管道，而「急流漩渦」則會跌進巨大湯碗旋轉，並由戶外滑到室內的漏斗，離心力及流速快，而且滑梯夠長，如被拋出水泡般驚險，極為刺激！

▲ 「急流漩渦」全長262米，設有兩個驚喜位，是最好玩的滑水梯。（香港海洋公園水上樂園提供）

2.下一個玩意可挑戰「沖天瀑布」，就是Edan在《水着考有feel》中叫破喉嚨的滑水梯，同樣要行一條長樓梯才能到達。水泡可容納6人同時玩，穿越幾個蜿蜒曲折的急彎，最後一飛沖天衝上70度角的巨型大滑板頂，再高速飛墜，好玩刺激度滿分。

▲ 如滑板般衝上頂，停留數秒後再滑下，6位參加者必會嚇至表情扭曲。（張頌婷攝）

3.同一條樓梯可排隊玩3條超激滑水梯，「極速迴環」、「深谷飛瀑」均要走入一個透明密封的太空艙，由工作人員按掣如沖廁般將玩者沖走。前者設有彎位及管道，速度較慢；後者則是高速垂直飛墜，有free fall的快感。「勇者之巔」更加挑戰膽量，全開放式設計感受17米高度，滑下如直綫般斜的滑梯，離心力極高。

▲ 這3條超高速滑水梯，因為數秒已由頂部滑下，不需排很久。太空艙下為透明版，倒數3秒就會free fall跌下。（香港海洋公園水上樂園提供）

4.壓軸必玩的「八彩天梯」，人龍極長，不過因為每次有8人同玩，約10秒就完成，不用等太耐。這個要「瞓」身挑戰的滑水梯，趴在「飛毯」上俯衝下去，先在密封迴旋管道掟彎，到中段來到開放式管道時，迅即向下高速俯衝至終點。

▲ 全長107米、高度 17 米，還設有計時器可以讓朋友並列競賽，值得encore。（張頌婷攝）

5.在室內外戶外均設美食廣場，可以醫醫肚中場休息。然後玩一些較輕鬆的玩意如「漂流探秘」，舒服在漂流河上浸一圈；「湧浪灣」則是人造浪池，每隔分鐘就會翻起巨浪。以上玩意設有小童版本「激流旅程」及「天海灣」，小朋友也可在「威威水地帶」中玩滑水梯、水炮及大水桶，位於室內不怕太曬太熱。

▲ 「湧浪灣」沒有浪時風平浪靜，適宜浸浸水降溫，旁邊亦有大量沙灘椅可休息。（張頌婷攝）

▲ 位於天幕下的「天海灣」水深較淺，適合親子同樂。（張頌婷攝）

6.如時間許可，也可以玩「旋風雙子梯」或「急轉雙子梯」，兩人同坐一水泡滑下，速度不算快，較適合小朋友或初階者遊玩。另一個玩意人造滑浪「衝浪先鋒」，難度高而且衝力大，不易駕馭，因為每次只可一人遊玩，輪候時間較長，可視乎人流排隊。

▲ 「衝浪先鋒」在人造浪池中感受以bodyboard滑浪的快感。（張頌婷攝）

必到天梯海景位打卡

總結來說，水上樂園玩意足夠玩大半天，大人小童也能滿足。位於臨海地段，風景優美而且打卡位處處，如去了一趟小旅行般。消費確實較高，最好選平日入場，較便宜亦少人。雖然姍姍來遲，不過香港天氣向來溫暖，應該還可以玩多一、兩個月。水上樂園為全天候開放，相信冬天時仍可在室內玩水。

疫情下限制入場人數為4,500人，現時暫停提供停車場服務，並限制私家車（包括共乘車輛）出入，建議可先於官方網站購票、預訂儲物櫃及穿梭巴士。水上樂園門票採用動態定價系統，售價浮動，每日設限量早鳥優惠，開幕優惠成人票價由$320起，小童則由$225起。另設兩款水上通行證Fast pass，Lite售$250，自選4個項目之優先通行；Pro售$350則是所有項目無限次使用。

香港海洋公園水上樂園

開放時間：星期一至五10am至6pm，星期六、日及公眾假期10am至7pm

記者：張頌婷