【反中亂港】港府發聲明全力支持外交部發出清單　感謝中央果斷實施國安法

▲ 港府今（24日）發表聲明，全力支持外交部發出清單，羅列美國干預香港事務及支持反中亂港勢力的惡行。

外交部今日（24日）在網站發布一份逾8,000字、共102項的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」（詳情即看：【下一頁】）。港府今發表聲明，全力支持外交部發出清單，羅列美國干預香港事務及支持反中亂港勢力的惡行。

聲明提到，美國多年來勾結反中亂港勢力，利用別有用心的機構和人士散播反國家的言論思想，煽動情緒，鼓吹「港獨」、「自決」等主張，嚴重危害國家主權、安全和發展利益，香港亦成為了國家安全的缺口，自身的繁榮穩定亦岌岌可危。外交部現今清楚揭穿美國的惡行，鐵證如山，香港市民可以掌握事實並清楚了解香港在過去多年一直受到外部勢力干預，不要讓美國的圖謀得逞。

港府在聲明亦感謝中央果斷行動，在關鍵時刻制定實施《香港國安法》，讓特區政府能夠按照《香港國安法》，防範、制止和懲治危害國家安全的行為。再通過完善香港特區選舉制度，防止反中亂港分子藉選舉進入特區政治體制，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則。

港府表示，事實上香港社會現時已經由亂轉治，並由治及興。香港的營商環境在國家大力支持下非但不受影響，在「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設的重大機遇下，將會商機無限；並指將繼續堅定地執行《香港國安法》及全面貫徹落實「愛國者治港」原則，堅決反對及防止外國勢力干預香港內部事務。

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責任編輯：曾卓鋒