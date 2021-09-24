【縱火判囚】疑不滿樓上住户噪音兼冷氣機滴水　無業漢認淋火水縱火囚52個月

▲ 疑不滿樓上住户噪音兼冷氣機滴水，無業漢認淋火水縱火囚52個月。（資料圖片）

32歲無業漢疑因不滿寓所樓上住戶發出噪音及冷氣機滴水，故向樓上住戶門口淋潑火水及縱火，無業漢今（24日）於高等法院承認罔顧他人生命是否會因而受到危害的縱火罪，被判囚4年4個月。

涉案被告鄭國專原被控1項有意圖而縱火罪，被告今否認控罪，但承認交替的罔顧他人生命是合會因而受到危害的縱火罪。被告被控於2019年7月1日，在天水圍天慈邨慈屏樓一單位外，無合法辯解而用火損壞屬於王秋麗的財產，即1道鐵閘及木門，意圖損壞該財產，以及罔顧他人生命是否會因而受到危害。

案情指，事主王秋麗多年來住在被告一家樓上，自2013年起，被告多次向管理處投訴樓上單位有噪音及冷氣機滴水問題，但事主否認有上述問題。被告於2019年4月曾向事主房間投擲雞蛋，而事主於同年6月亦曾發現門外雨傘被焚燒，因此安裝了閉路電視。

案發當日凌晨1時許，閉路電視拍得被告向事主門外淋潑火水，再以報紙起火，並將報紙放在鐵閘和木門之間後離去，火勢最終於燃燒了一會後自行熄滅。事件被大廈保安員發現，當時事主正在睡覺，事件報警處理。

辯方今求情時指，被告只因受滋擾但投訴無門才犯案，涉案的火水亦非被告刻意為犯案而購買，事件中並沒有人命傷亡，而火勢有限，被告亦知道涉案木門有防火功能。惟法官並不接納辯方說法，因為木門有防火功能並非人所共知的常識，法庭只會考慮被告犯案時的意圖。法官經考慮後，判被告入獄4年4個月。

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記者：楊詠渝