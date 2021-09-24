【撐運動員】屈臣氏蒸餾水推特別紀念版每支捐$1　為運動員打氣可贏999.9足金金樽【附遊戲詳情】

▲ 屈臣氏蒸餾水於9月17日至10月14日期間推出『全城奪「金」心連心』活動，推出兩款 800 毫升特別紀念版蒸餾水。（圖片由屈臣氏蒸餾水提供）

2020 東京奧運、殘奧運的圓滿落幕及港隊的佳績，均標誌著香港的體育發展正要踏進更輝煌的一頁。屈臣氏蒸餾水為慶祝港隊是屆的驕人成績，並鼓勵運動員繼續砥礪前行，於9月17日至10月14日期間推出『全城奪「金」心連心』活動，推出兩款 800 毫升特別紀念版蒸餾水。

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屈臣氏蒸餾水800毫升金蓋特別紀念版

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屈臣氏蒸餾水800毫升金蓋特別紀念版以手繪圖畫、配以打氣字句和繽紛設計，全樽投入，支持運動員。特別紀念版一套兩款，皆使用了金色樽蓋，配以今屆殘奧運港隊出戰的射箭﹑田徑﹑羽毛球﹑硬地滾球﹑馬術﹑游泳﹑乒乓球及輪椅劍撃八項比賽的手繪圖畫設計和兩款不同打氣字句。800毫升金蓋特別紀念版即日起於全港各大零售點有售。

買蒸餾水做善事

由即日起至9月30日市民每買一支屈臣氏蒸餾水800 毫升金蓋特別紀念版，屈臣氏蒸餾水將捐港幣$1予長期合作夥伴—香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會，目標認捐額為港幣$200,000，以行動鼓動市民一齊支持本地殘疾人運動發展。

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而市民亦可透過活動自創鼓勵金句，為運動員打氣，同時抓緊機會贏取 1,000 份豐富獎品，頭獎為 999.9 足金『金樽』擺設。

由即日起至 10 月 14 日，凡購買屈臣氏蒸餾水，參加者只需免費登記成為《分分有禮．滴滴賞》獎賞計劃之會員，以《分分有禮 · 滴滴賞》手機應用程式掃描產品樽蓋內之二維碼，即可參加活動一次，登記次數不限。

登記後，參加者只要創作並提交一百字內送給港隊運動員的打氣說話 ，寫得最感動人的一千位參加者將可獲得︰

頭獎 (一名)：999.9 足金金樽擺設

二獎 (九十九名)：24K 絨沙金金樽擺設

三獎 (一百五十名)：星級酒店餐飲禮券價值港幣$100

四獎 (二百五十名)：Decathlon 港幣$50 電子禮品卡

五獎 (五百名)：屈臣氏蒸餾水 800 毫升港幣$2 現金券

得獎結果將於10月29日或以前於 https://bit.ly/3nAatV9 或《分分有禮．滴滴賞》手機應用程式中公佈。更多活動詳情、條款與細則，請參閱：https://www.ww-fun.com/hk/details/1777

屈臣氏蒸餾水430毫升特別紀念版

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另外，屈臣氏蒸餾水 430 毫升特別紀念版亦已推出，一套共四款，樽身設計以劍擊﹑游泳﹑空手道﹑場地單車及乒乓球以上比賽項目作為手繪圖畫，並配上金﹑銀或銅色樽蓋；而經典綠色樽蓋，則集合所有比賽項目的手繪圖畫。

四款皆配以不同的打氣字句，屈臣氏蒸餾水 430 毫升特別紀念版亦即日起於全港各大零售點有售。

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責任編輯：王芷瑩