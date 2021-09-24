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【挽留人手】陳肇始歡迎延長醫護退休年齡　冀醫管局多管齊下解決人手流失問題　

社會 12:28 2021/09/24

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陳肇始歡迎延長醫護退休年齡。（經濟日報資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始表示，歡迎醫管局昨日提出的挽留醫護人手措施，希望醫管局可以多管齊下，解決人手流失問題。

陳肇始今日（24日）出席香港吸煙與健康委員會活動後表示，當局一直關注醫護人手問題，一方面會影響醫護人員的工作量，亦會影響他們提供的服務，指出政府近年一直增加撥款，2021/22年度撥款824億，較2017/18年度上升46%。對於醫管局昨日公布延長醫護人手的退休年齡至65歲，及設立護士新職位，陳肇始表示歡迎，希望局方可以多管齊下，做得更多，除了增加學生、引入非本地培訓醫生外，挽留現時在醫管局工作的醫護人員亦是非常重要。

被問到是否同意醫護人手流失或與移民潮有關，陳肇始指出，醫管局對前線員工的流失率有一定了解和分析，無論在任何專科和職級，以至原因，都有待醫管局處理。陳肇始又說，希望於10月恢復二讀有關引入非本地培訓醫生的條例修訂。在條例通過後，當局會立刻設立特別註冊委員會處理海外大學的名單，盡快啓動招聘合資格的海外醫生。

對於醫管局主席范鴻齡指出，如將來公職人員須宣誓，希望醫管局方面只是管理層需要宣誓、醫生不用，陳肇始說，聽到范鴻齡的意見，現時就這方面未有任何公布。

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責任編輯：黃悅晴

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