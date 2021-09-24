【我家無難事】鮑起靜年青受訪片被讚氣質出眾　鮑姐結婚42年為家庭無私奉獻

▲ 鮑起靜年青受訪片曝光。

鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑及楊卓娜等主演《我家無難事》，雖然鮑姐飾演角色羅美蘭在第四集已經離世，但由於其演活了為子女勞心勞力的樂觀好媽子，加上「離世」後獲監製Amy姐巧妙地安排「現身」，故仍備受關注。

近日無綫官方社交網推出了一條青春無敵的鮑姐、接受賈思樂及陳玉蓮挑戰玩心理測驗的短片，短片所見年青時的鮑姐不但與現在一樣平易近人，而且五官標緻，笑起上來亦相當甜美；更讓人意外的是，鮑姐當年的打扮現在看起來依然零違和感，盡顯其時尚觸覺。

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對於鮑姐陳年靚Look曝光，網民大讚：「鮑姐後生真係好靚，遺傳基因好強，鮑方叔叔！超鍾意睇佢兩父女做戲。」、「依家都好靚。」、「清純，美麗」、「好有氣質」、「女神級」、「後生靚到老，靚得自然。」

更有網民指出鮑姐年青時有楊恭如、陳自瑤及黃造時的影子，更笑言下次若要找人演鮑姐年青版可考慮陳自瑤。

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劇裡的郭媽媽「美蘭」為子女無私奉獻，戲外現年72歲的鮑起靜同樣十分顧家。出身演藝世家的鮑姐自1966年起入行，她以19歲之齡參加長鳳新電影訓練班，更因而認識了現時的老公方平，惟相差3年的二人當時未有一見鍾情，反而以姊弟相稱。

不理家人反對結婚

鮑姐與方平於《白髮魔女傳》合演情侶，最終戲假情真，鮑姐因而愛上方平，不過未有即時向對方表白，當時鮑姐爸爸更出口提醒女兒，指方平的女人緣太旺。

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對丈夫完全信任

鮑姐與方平漸漸相戀更發展至談婚論嫁的階段，鮑姐身邊的親友也提醒她別貪圖方平靚仔，經過詳細考慮後，她最終決定忠於自己的心，嫁給方平。鮑姐曾說：「方平說另一半的心要美，他覺得我很適合他......我真的很愛他！就算十年後分開都不枉此生。」

鮑姐與方平結婚40年以來經常相隔兩地，作為製片人及導演的方平需要長駐內地工作，面對娛圈誘惑眾多，鮑姐對丈夫很信任，大讚他婚後安份又顧家，她笑言：「我想會有很多女人接近他......我經常跟他說，如果有甚麼事也好，你千萬別告訴我！」

現在的鮑姐兒孫滿堂，生活得幸福美滿，居於英國的女兒育有一對子女，鮑姐每年也往英國探望孫仔女。

同場加映：麥美恩訪問