【遊樂場意外】男童西環公園玩疑被刻意推跌墮下　港媽心痛兒骨折︰不想再有人受傷

▲ 一名男童在西環的卑路乍灣公園玩時，疑被刻意推跌墮下致骨折。

意外一單都嫌多！一名男童於中秋節去西環卑路乍灣公園玩耍時，被另一位小朋友推倒，從高處墮下，骨折需做手術，事後男孩跟媽媽表示有一位小朋友似是刻意推跌他，亦有其他人受傷，港媽在網上發帖描述當天事情及兒子情況，希望其他家長關注，避免有其他小朋友受傷害。

在facebook群組「西環變幻時」，於23日（昨日）有多位網民轉載一名港媽的帖文，指中秋節（21日）當天，時間大約為晚上9時10分至9時45分，朋友的孩子在位於西環的卑路乍灣公園玩耍時，被另一位小朋友推倒，從高處墮下，現身處瑪麗醫院做手術。

兒子到公園玩受傷

港媽指當時兒子正在排隊玩名為「流動Monkey Rack」的遊戲設施，小朋友要雙手捉實吊環滑到對面，

輪到兒子時，他雙手舉起，雙手準備捉住吊環，突然被後面的小朋友推落去。結果我仔跌落地上，左腳腳掌兩條骨骨折，要做手術。

港媽當時有感是意外，認為小朋友可能覺得她的兒子已經捉實吊環，想推他出去。之後她帶兒到醫院後，了解事情的來龍去脈，兒子告知推人的小朋友不是首次弄傷他人。

小朋友推他之前，都有推其他小朋友落地，而且有試過喺更高地方推人落地，有小朋友擦傷。

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不想再有人受傷害

港媽表示那位推人兒童大約8-10歲、戴眼鏡、約高140cm，希望各位家長如果帶小朋友去卑路乍灣公園玩時，留意一下，不想再有人受傷害。

此外，受傷男童親友昨日有在群組留言，家人擔心之外，亦因而未能一家人送別離開香港的親友，小朋友和老人家都很不開心。

受傷嗰個小朋友係我侄仔，佢琴日（22日）講電話時一路講一路喊話好痛，今日（23日）下午至排到期做手術，夜晚已經做完手術，但侄仔仍然話痛。

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親友希望該名推人的小朋友不要再這樣做，家長要提醒他，不希望再有人因而受傷。有關帖文亦引起很多網民關注，紛紛留言希望令人受傷孩子不要再犯，家長要好好教導孩子。

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責任編輯：王明芳