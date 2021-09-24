【皮膚癌】9年前懷孕忽略身上滲血黑痣　27歲媽媽驚患黑色素瘤癌細胞擴散身亡

▲ 美國一名年輕媽媽近日不幸因皮膚癌病逝，終年27歲。

身上出現不明黑痣，或是罹癌警號。美國一名年輕媽媽近日不幸癌逝，終年27歲。她在18歲時發現大腿內側有顆「黑痣」，但因當時懷有身孕而不以為意，豈料3年後檢查發現竟患上「黑色素瘤」，之後經歷數年抗癌治療，惟最終癌細胞仍擴散全身，不幸身亡。

據《每日郵報》報道，27歲的皮爾森（Kassidy Pierson）在9年前首次發現大腿內側有顆「黑痣」。這顆「黑痣」會隨時間越變越黑，形狀也會跟著改變，伴有乾燥痕癢感，當抓破皮膚更會滲出血來。

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皮爾森當時懷有身孕，加上沒有醫療保險，因此沒有理會這件事。直到3年後，她才到醫院做活體組織檢查，檢查後發現她患上第3期黑色素瘤，癌細胞並已擴散至淋巴結。由於醫生當時沒有為她進行妥善治療，導致一年後，她的癌細胞已擴散全身，包括大腦，病情惡化至第4期。

皮爾森於是向另一位醫生求助，並積極接受了放射性治療、標靶治療、化療等連串抗癌治療，亦參與不同免疫療法、臨床實驗等。惟經歷6年抗癌時間，最終仍回天乏術，9月2日不敵癌魔離世。

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皮爾森一直有在社交平台紀錄自己的抗病歷程，以正面積極的心看待病情：

總有一天我們都會死，我有機會分享死亡，這是很多人都沒有辦法做到的。我很幸運能和家人道別，我也想展示我的病況，以及箇中好壞。在最壞的情況下，也有好的時候。

知道自己命不久矣，皮爾森也著手為9歲兒子準備了每個階段的信件和禮物，希望兒子了解媽媽，也想讓兒子知道，自己會永遠陪伴他。

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皮爾森生前會在網上展示自己的腫瘤，以警示大眾更了解黑色素瘤的嚴重性。在她身故後，她的姐姐亦不忘引用她經常說的話，呼籲大眾一定要去做皮膚檢查。

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責任編輯：羅嘉欣