【兼善里重建】唐樓戶撐重建「等到頸長」　盼收購呎價貼市達1.8萬元

▲ 楊生楊太已於單位長住約60年，表明歡迎市建局提出重建。（陳國峰攝）

市建局今日（24日）公布啟動兩項長沙灣重建項目，分別是SSP-017「兼善里／福華街」發展項目，以及SSP-018「昌華街／長沙灣道」發展計劃。有重建範圍的唐樓戶表明歡迎重建，「等到頸都長」，期望收購呎價達1.8萬元起跳。

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八旬楊生楊太居於福華街556號一個唐樓單位，長住逾60年，居所3房1廳面積約600呎。楊太稱唐樓要上落樓梯，行動不便；而家中客廳、廚房天花漏水，也有鼠患問題，深受困擾，歡迎居所獲市建局提出收購，「已經等到頸都長」。楊生期望市建局的收購呎價，可貼近市價約每平方呎1.8萬元，足以於同區換相近面積的半新樓。

重建範圍有大批單位經營劏房，福華街578號一單位業主龍哥是其中之一，他將600餘呎單位劏開一半，一部分供一家三口起居，另一部分放租，「每個月都朝得淨賺三兩千蚊」。不過他稱居所樓齡高，日久失修，居住廿多年已裝修過單位兩次。他期望市建局的收購價，足以購買約400呎半新樓自住，若有餘下資金會另作投資計劃。

兩個項目即日起進行凍結人口調查，之後公布「7年樓」建議收購呎價。市建局也會為業主提供現金補償或「樓換樓」選擇。市建局將向居民舉行簡報會，向受影響業主和租客講解規劃審批程序，以及物業收購和補償安排。

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記者：吳卓峰