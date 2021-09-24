【酷熱難頂】9成清潔工長期暴曬工作部分曾中暑脫水　樂施會倡將酷熱天氣工作安全指引納入標書

▲ 娣姐（化名）任職食環署外判清潔工，為免「手停口停」，寧願天天上班工作，每月只放假一天。（樂施會提供）

在今年5至8月，天文台有38日發出酷熱天氣警告，最辛苦莫於在戶外工作的前綫清潔工友。樂施會研究指近7成需要整天身處酷熱環境下工作，部分工友更無休息時間，而4成半更言身體常有不良狀況，當中9名工友今年更曾中暑及脫水。團體促僱主須遵守勞工處有關酷熱天氣工作的相關指引，並倡當局將酷熱天氣下工作的安全指引納入標書。

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樂施會於今年7月至8月期間，委託社會政策研究有限公司走訪香港多區，以問卷訪問200位前綫戶外清潔工，7成均達60歲或以上，逾半患長期病患，超過9成月入不足12,000元。

調查顯示，工友大部分時間都需戶外工作，9成工友的工作地點多被太陽直接照射；近7成須整天連續在戶外酷熱環境下工作，32%更指於戶外工作期間完全沒有休息時間。而4成半工友指身體經常出現不良狀況，當中9位工友今年曾患上暑熱疾病，如中暑及脫水。

團體曾與10名前綫戶外清潔工深入訪談，任職食環署外判清潔工的64歲娣姐（化名）直言為免「手停口停」，寧願天天上班工作，每月只放假一天，每日工作亦會汗流浹背，笑言酷熱天氣下沒有裝備，只有衣袖用作抹汗。

娣姐的工作服既不索汗亦不透氣，而防曬帽亦是自己以破爛雨傘加製用以遮雨，竹帽頭圍亦加上繩圈加高，讓竹帽更透氣。娣姐每天工作只帶兩樽熱水，她稱：

我帶熱出來，因為冷水太容易飲晒，熱水反而可令自己慢慢飲。

調查稱，35%受訪工友表示僱主未有提供適當工作服裝，另有7成受訪工友指僱主没有提供降溫用品。團體引述有受訪工友稱，於烈日下工作，頭暈、頭痛、作嘔和食慾不佳為常見現象，有的更在今年內曾中暑多於一次，惟因擔心會被扣糧，故無申請病假。

樂施會指，現時暑熱疾病不被視為工傷，較難符合基本申索條件，即由醫生簽發的四天病假紙，反映現時制度並未為清潔工提供足夠保障。

團體建議政府將酷熱天氣下工作的安全指引納入在標書，並將其加入扣分制度中，以提高不遵守規則的阻嚇力。此外，樂施會建議僱主應短期内，幫助工友增設降熱用品及提供彈性工作安排。

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責任編輯：余思嵐