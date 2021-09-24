【疫苗獎賞】東瀛遊頭獎得主身份證「D」字頭　即看1843名幸運兒名單

▲ 東瀛遊一年任住大阪及沖繩酒店得獎者揭盅。（東瀛遊網頁截圖）

本港疫苗接續計劃展開，各大機構推出疫苗獎賞及抽獎，以鼓勵市民接種新冠疫苗。東瀛遊昨日（23日）舉行「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，送出1,843份旅遊獎品，總值200萬元，包括一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等。

東瀛遊今日（24日）公布得獎名單，即看幸運兒有沒有你份。所有得獎者將於10月8日前以登記時提供的流動電話號碼（透過電話方式）或以電郵方式獲個別通知。

頭獎至五獎的得獎名單：

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一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房，更包括每天豐富自助早餐，名額乙份，價值約400,000元，由身份證「D426」及電話號碼頭四位數字「9019」的人士奪得。

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記者：陳麗娜