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【疫苗獎賞】東瀛遊頭獎得主身份證「D」字頭　即看1843名幸運兒名單

社會 15:41 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

東瀛遊一年任住大阪及沖繩酒店得獎者揭盅。（東瀛遊網頁截圖）

本港疫苗接續計劃展開，各大機構推出疫苗獎賞及抽獎，以鼓勵市民接種新冠疫苗。東瀛遊昨日（23日）舉行「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，送出1,843份旅遊獎品，總值200萬元，包括一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等。

東瀛遊今日（24日）公布得獎名單，即看幸運兒有沒有你份。所有得獎者將於10月8日前以登記時提供的流動電話號碼（透過電話方式）或以電郵方式獲個別通知。

頭獎至五獎的得獎名單：

    點擊圖片放大
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一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房，更包括每天豐富自助早餐，名額乙份，價值約400,000元，由身份證「D426」及電話號碼頭四位數字「9019」的人士奪得。

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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