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【全日面授】屯門可藝中學下周一率先全校恢復全日面授　飲食區設拍卡機追蹤學生防爆疫

社會 13:03 2021/09/24

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屯門可藝中學下周一率先全校恢復全日面授。（湯致遠攝）

屯門嗇色園主辦可藝中學將於下周一（27日）率先恢復全校全日面授課堂，為疫情下全港首間上全日課的本地課程學校。校長張建新表示，全校師生按新指引完成接種比率均已達7成，屆時將回復全日制上課時間表，全日上8節課，並安排學生分級留校或外出午膳，學生進入雨天操場飲食區亦須拍卡，萬一「中招」亦可方便追蹤，放學後亦會恢復動態課外活動等。

校長張建新回覆TOPick查詢表示，校方早於6月中定下盡快恢復全日面授的目標，「始終屯門區較多基層學生，全日照顧好過半日照顧，課外活動網上意義亦無咁明顯」，故隨著當局於6月下調疫苗接種年齡門檻至12歲，校方已開始推動學生打針。

他表示，根據舊的全日面授條件，不同年齡學生打齊兩針方計入7成接種率，原定本月底有個別級別達標，10月中才可安排全校復全日課，但隨著當局調整指引，12至17歲學生最少打1針並滿14日已屬完成接種，故該校於本周一（20日）已達7成接種門檻，惟希望有更充足準備，故延至下周一才實施。

屯門可藝中學下周一率先全校恢復全日面授。（湯致遠攝）

目前該校教職員完成接種兩劑疫苗比率已逾8成，學生按不同年齡要求完成接種比率亦超過7成，計及學生打針後須滿14日，料下周一的接種率會提升至7成半，除中一級有三分一學生未足12歲未能打針，其餘各級接種均達8至9成。

他續指，下周一將恢復疫情前的全日上課時間表，即早上8時半上課，至下午4時10分放學，期間有1小時15分鐘午膳，沿用以往分級用膳安排相信已做到分流，即初中生留在課室進食，高中生則外出用膳，如買外賣回校，則須到雨天操場的指定飲食區進食，校園內其他地方嚴禁除口罩進食；除加設隔板及病毒空氣淨化機，校方亦會在飲食區入口加裝拍卡機，學生進入時須拍學生證，「希望盡量有多啲資料、數據追蹤」。

課外活動方面，他指隨著全港運動比賽可望陸續恢復，放學後將恢復籃球及羽毛球等動態活動，但須有教師在場帶領方可進行。

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記者：馮琪雅

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