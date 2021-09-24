Van Cleef & Arpels鬧市中建魔幻森林　自然美景配高級珠寶閃爍登場

▲ 法國插畫藝術家Charlotte Gastaut，以神話中的魔幻森林為藍本，為Van Cleef & Arpels創造一個詩意盎然的夢幻世外桃源。（品牌提供）

Van Cleef & Arpels被喻為是最富詩意的珠寶品牌，它的每一個設計，背後總是盛載著不同的浪漫故事，為大家製造了無限的幻想空間。

上星期Van Cleef & Arpels為一眾嘉賓炮製了一埸美夢。品牌的全新高級珠寶系列主題為Enchanting Garden，為完美展示一系列的首飾，品牌將一個大自然美景活現於畢打行內，共兩層的空間分別由魔幻森林和瑰麗花園構成，並呈現出日與夜的景致。

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森林及花園內七彩繽紛，充滿奇花異卉，是出自法國插畫藝術家Charlotte Gastaut的手筆，她最擅於創造豐富的色彩和圖騰，更加入詩意盎然的情懷。例如森林當中有絢麗的雀鳥，賓客於林中漫步時，側耳會聽到啾啾鳥鳴，而婆娑樹影之間，會發現藏著一件件世家的瑰寶，發出璀璨耀眼的光芒，在昏暗的環境下成了一顆顆的明星。

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此系列的高級珠寶，特別在於一份靈活性，不少首飾有多個佩戴方式，頸鏈或吊墜可以自由組合，多變的設計可以滿足用家的不同需求。

離開了魔幻森林來到瑰麗花園，使人立時感受到截然不同的氣氛，不但少了幾分神秘，粉色系的環境更多了點歡愉可愛。被無數花枝招展的孔雀及植物包圍著，猶如走進一個童話國度。品牌更為來賓們準備了午宴或下午茶美點，全由米芝蓮二星餐廳Ecriture設計。

產品查詢︰2522 9677

記者︰梁靜詩