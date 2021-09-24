【商場活動】K11 Art Mall Design Fest 2021   非正常藝術聯展突破思考框框

▲ normally abnormal藝術聯展，這紅粉隧道極好打卡。(相片來源︰K11 Art Mall)

對於「正常」與否，社會總有許多設定和界線。K11 Art Mall和藝探舍合作策劃的《K11 Art Mall Design Fest 2021》就以“normally abnormal”和“abnormally normal”為主題，探討何謂「正常」和「不正常」。展覽共有逾40位本地藝術家參與，包括林皮、陳曦場、Kafka Poon、OnTungC等，各人以插畫、壁畫、孔版印刷、藝術裝置等媒介創作，希望大眾能發現事物根本沒有正常和異常之分。

▲ 落地玻璃櫥窗壁畫，充滿驚喜。(相片來源︰K11 Art Mall)

展覽共分為3個區域，分別是孔版油印插畫展、櫥窗展、視覺及裝置藝術主題展。透過積極探索藝術的各種可能性，引人深思到底是「不正常，其實很正常」；抑或「正常，其實很不正常」？展覽劃分為上、下半場，在 9 月及 10 月中旬以兩種藝術手法塑造截然不同的感覺。

上半場 「normally abnormal」聯展 3 大展區

1. ZoneB 孔版油印插畫

步入展區，首先會被23幅出自不同插畫家手筆的孔版油印插畫包圍。孔版油印是一種舊式印刷技術，由於技術限制，印刷時會出現圖案錯位、不均勻和重疊的墨跡等情況，讓每一幅印刷品都獨一無二，被稱作「不完美的藝術」，充滿驚喜。

另外11幅作品在K11 Art Mall一樓天橋展示，所有展出作品於chi K11藝術空間限量發售。每幅$220，每款限量20幅。當中，風格鮮明的著名插畫師林皮，亦會在此展出作品《副作用》，探討生活方式對身心健康的影響；陸戳熙的《我的時差；我的日常；你的奇怪》更是點題之作，透過不尋常的另類美學，呼應展覽主題，以深入淺出的方式引起都市人的反思及共鳴。

▲ 陳曦成《困 （造新字：「口」字裡面一個「本」字）》(相片來源︰K11 Art Mall)

ZoneB 落地玻璃櫥窗壁畫

靠近尖沙咀地鐵站位置，就特別邀請到4大藝術單位，如：畫風色彩鮮明、個人風格強烈的Core Lo Art，以樂園角色和女孩象徵異類心態的《Disguise》；由Crush Face創作，描述心魔交戰的作品《其實著魔不可怕》；Isatisse以對比感十足手法的描繪《創作人的生活模式總讓上班族覺得奇怪》，讓人窺探創作人日夜顛倒的心境。

▲ K. Wong Wong的《多數決法則》(相片來源︰K11 Art Mall)

Zone C 雲集視覺壁畫 裝置藝術創作

至於在chi K11藝術空間佔地最大的展區，將呈現15位知名及新興藝術家的作品，包括擅長平面設計及Art Toy創作的Kafka Poon。他暫時放下標誌性的可愛長頸鹿，改以《紙老虎》為題。透過脆弱、單薄的紙質及兇猛的老虎形象，讓我們正視平常掩飾及壓抑內心的恐懼。

▲ Kafka Poon的《紙老虎》(相片來源︰K11 Art Mall)

normally abnormal 藝術聯展

日期：即日至 10 月 5 日 （上半場）

abnormally normal 藝術聯展

日期：10 月 9 日至 31 日 （下半場）

時間：12:00nn - 10:00pm

地點：chi K11 藝術空間 (K11 Art Mall B2 層)

入場費：HK$60 | KLUB 11 會員可免費入場

另外，也可逛全新illusfairHK原創插畫周末市集逛逛！從9月24日起，連續三個周末將有共百位插畫師駐場，期間更設即畫即印Tote Bag 絲印製作工作坊等，詳情如下：

日期：9月24至26日｜10月1日至3日｜10月8日至10日（逢星期五、六及日）

時間：120nn至9pm（星期六、日及公眾假期）｜4pm至9pm（星期五）

記者︰馮柏偉