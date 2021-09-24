【梅艷芳】關錦鵬初遇王丹妮驚覺阿梅再現　再加開慈善優先場傳承梅姐善心精神

▲ 關錦鵬與王丹妮。

傳記式電影《梅艷芳》將於11月上映，電影中重現梅姐生前不少電影及音樂作品的造型，當中少不了《胭脂扣》如花一角。

當年執導《胭脂扣》此經典電影的導演關錦鵬在《梅艷芳》拍攝期間曾到現場探班，並與飾演梅艷芳的王丹妮（Louise） 碰面，他當下一見即驚嘆Louise外型氣質神似，連聲道：「好似梅艷芳！」

▲ 《梅艷芳》

加開慈善優先場



安樂影片早前發售在10月16、17日舉行共5場的慈善優先場門票，已火速售罄。有見及此，電影公司破天荒舉辦連環慈善優先場，希望能捐贈至更多慈善團體，將梅姐大愛精神惠澤不同社群。

因此，電影公司將會加開一連3個周末慈善優先場，每個周末將會公開發售約1000張門票，發行收入全數撥捐作慈善用途。10月23、24日優先場現正發售，是次受惠機構為樂施會。

向關錦鵬「攞料」



此外，為演繹梅姐一角，Louise事前功夫做足，並不時向跟梅姐生前認識的前輩們「攞料」，所以當日難得關錦鵬導演前來探班，Louise自當把握機會。

而關導亦爽快的向Louise提點說：「你外型上經過劇組細心打造，令到造型同一些小動作都好神似阿梅。但你真正需要的並非模仿阿梅，而是走入阿梅的世界。」

Louise一點即明，並坦言由接拍這部電影開始每天都在學習和觀察，也清楚自己並非參加模仿大賽，一切依從劇情憑感覺走入梅姐的世界。



關導探班當日，《梅艷芳》導演梁樂民正在拍由Louise與飾演何冠昌的李子雄、和剛好扮演關錦鵬的新晉導演黃進的對手戲，劇情關於三人商討由張國榮參演《胭脂扣》十二少一角。

▲ （左起）關錦鵬、王丹妮、梁樂民、黃進。

眼前的一幕令關導勾起不少回憶說：「當年真的有過這畫面，你們蒐集資料方便很充足。其實阿梅在《胭脂扣》中所演的場口很多都很傷感，她曾跟我說過很投入去演出如花這角色，所以當拍完這部戲後，好一段時間不能抽離角色，處於一個憂鬱寂寞的狀態。」



另一方面，關導也很佩服和欣賞阿梅的演戲天份。記得一次拍攝一場沉重氣氛的埸口時，這邊廂的阿梅仍嘻嘻哈哈的談電話，那邊廂準備妥當叫她「埋位」，才走幾步便到現場的她，真的說時遲那時快由開心的情緒火速入了戲，進入傷感的情緒。

梅姐為人仗義



關導眼中的梅艷芳和張國榮，他一句到尾的說：「阿梅是一個少見仗義的女人，哥哥是個太靚太靚的男人！」



面對眼前的Louise，關導坦言對這位新人很好奇，及期待她的演繹。

早前關導終於看過了Louise的電影演出，他滿意的說：「我的期待是值得的，她演得好好！我真的覺得梅艷芳活現在銀幕上。我一定會推薦大家入場欣賞這部電影，不單止寫一代女王的故事，也讓大家永遠記得梅艷芳這名字，還描寫了我們的香港。這部戲除了感之外，還帶給大家正能量！」

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