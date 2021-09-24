【秋天糖水】秋天養生潤燥　中醫推介雪梨糖水滋陰潤肺安神【附做法】

▲ 中醫推介雪梨蓮子百合南棗糖水，有滋陰潤肺功效，適合秋天飲用。

秋意漸濃，昨日（24日）是「秋分」，即秋季的中間點。註冊中醫師梁尹倩在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，秋分養生重點是滋陰潤肺、寧心安神，要注意精神調養，避免秋愁。為此，她推介雪梨蓮子百合南棗糖水，適合秋分後飲用。

雪梨蓮子百合南棗糖水

糖水功效：滋陰潤肺、寧心安神

食材功效：雪梨生津潤燥、清熱化痰；蓮子養心安神、健脾止瀉。

材料：

雪梨 1個

蓮子 20克

百合 15克

南棗 4至6枚

冰糖 適量

做法：

1. 所有材料洗淨，雪梨去皮、去芯、切塊備用。

2. 雪梨、蓮子、百合及南棗放入鍋中，加水至蓋過所有材料。用武火煮至水滾後，改用文火，加蓋煮30至40分鐘。最後加入適量冰糖調味，煮至溶化即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣