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【秋天糖水】秋天養生潤燥　中醫推介雪梨糖水滋陰潤肺安神【附做法】

保健美顏 16:20 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

中醫推介雪梨蓮子百合南棗糖水，有滋陰潤肺功效，適合秋天飲用。

秋意漸濃，昨日（24日）是「秋分」，即秋季的中間點。註冊中醫師梁尹倩在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，秋分養生重點是滋陰潤肺、寧心安神，要注意精神調養，避免秋愁。為此，她推介雪梨蓮子百合南棗糖水，適合秋分後飲用。

雪梨蓮子百合南棗糖水

糖水功效：滋陰潤肺、寧心安神

食材功效：雪梨生津潤燥、清熱化痰；蓮子養心安神、健脾止瀉。

材料：

  • 雪梨 1個
  • 蓮子 20克
  • 百合 15克
  • 南棗 4至6枚
  • 冰糖 適量

做法：

  • 1. 所有材料洗淨，雪梨去皮、去芯、切塊備用。
  • 2. 雪梨、蓮子、百合及南棗放入鍋中，加水至蓋過所有材料。用武火煮至水滾後，改用文火，加蓋煮30至40分鐘。最後加入適量冰糖調味，煮至溶化即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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