【港區國安法】涉宣揚恐怖主義被控　3港大生高院申保釋獲批

▲ 4名港大生早前被控宣揚恐怖主義罪，其中3人到高等法院申請保釋。（經濟日報資料圖片）

港大學生會評議會早前通過哀悼7.1刺警案疑兇的動議，曾參與會議的 4名港大生早前被控宣揚恐怖主義罪，其中被還押的3名被告今（24日）到高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰聽罷雙方陳詞後，批准3人保釋申請。

3名申請人張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）分別獲准以5萬元現金保釋候訊，另外5萬元人事擔保，期間不得離港，旅遊證件繼續由警方保管，3人需遵守宵禁令，及需定時向警方報到。

法官又下令3人於保釋期間需遵守額外保釋條件，即不得接受任何形式的訪問、不得居於校內宿舍、不得參與港大任何學生會或組織及擔任任何行政職位、不得發佈任何有機會違反《港區國安法》的言論、不得作出任何有機會違反《港區國安法》的行為、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何活動對抗中央人民政府及香港特區政府，以及不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議會成員或其他服務於以上人員的人士。

涉案4名被告分別為張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲），4人同被控1項宣揚恐怖主義罪，控罪指他們於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義，4人另被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪的交替控罪。

容頌禧早前亦已獲裁判官批准保釋，而律政司其後曾提出覆核，亦遭高院駁回。

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記者：楊詠渝