【Staycation】四季酒店親子住宿玩樂推介　全新豪華海景套房+Gallery下午茶+兒童廚藝班​​​​​​​

▲ TOPick為大家介紹四季酒店的住宿套餐及吃喝玩樂好提議。（柯雅珺攝）

四季酒店的創新酒吧ARGO及大堂咖啡廳Gallery於今年7月開業，加上客房及套房近月經重新設計後，充滿新鮮感！適逢四季酒店推出不同的秋季住宿套餐，TOPick一於帶大家看看有甚麼好玩好食！

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「寵‧你住宿優惠」$6,300起（另收加一服務費）

秋季住宿套餐當中的「寵‧你住宿優惠」$6,300起，可入住一晚全新豪華山景客房住宿，亦包括$3,000水療中心消費額及$1,000餐飲消費額。如果入住兩晚或以上，更可升級至面積484平方呎的全新豪華海景客房！

全新維港海景套房 每晚房價$6600起（另收加一服務費）

此外，為大家特別介紹全新維港海景套房，它們設於酒店的9至12樓，每一樓層只有一間套房，位於樓層的轉角位置，適合講求高度私密空間賓客。

全景落地窗為整個空間提供自然採光，並可飽覽維多利亞港、九龍及昂船洲的景色。住客身處豪華時尚裝潢的室內當中，盡情觀賞香港的不同面貌。

這套房面積732平方呎，可入住3位住客。套房寬敞的雲石裝潢浴室，設有雙人梳妝台、大型浴缸和獨立步入式淋浴室、獨立洗手間及客用洗手間。

全新維港海景套房每晚房價逾$6000，記者到官網查詢，如9月27日（一）平日入住，每晚房價$6600，如於10月2日（六）入住，每晚房價$8300。

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大堂咖啡廳Gallery下午茶

一場來到Staycation，除了著名的米芝蓮三星粵菜食府龍景軒品嚐中菜外，當然要體驗Gallery的下午茶！

鳥籠造型的下午茶架分為2層，上層擺放4款甜點及下層擺放4款鹹點，另外送上獨有的新口味桂花鬆餅配英式忌廉及芒果青檸果醬。

四季酒店行政餅房主廚Ringo介紹這個Gallery下午茶時，指每款甜點都加入了不同的酒，不論品嚐「柚子抹茶蛋糕」或蘋果造型的「青蘋果白蘭地慕絲」，微醺滋味令人難以抗拒。

Ringo特別推介桂花鬆餅，因為這款鬆餅是Gallery開幕前幾天忽發奇想研發出來，只供應於Gallery，不供應於經典下午茶，口味清新，加上以法國牛油製造，口感鬆軟，值得一試！

下午茶可選配瑜茶舍的中式茗茶，例如人氣的老叢蜜蘭單叢、野生白毫銀針及明前龍井，一邊歎茶點，一邊品茶，悠然渡過這個下午。

Gallery下午茶收費：（另收加一服務費）

星期一至五：$308／位；加配1杯香檳 $558／位

星期六、日：$338／位；加配1杯香檳 $588／位

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入住可加錢追加兒童廚藝班

如果與小朋友一起入住，入住期間可報名參與兒童廚藝班，每天設兩班不同主題的廚藝班，由酒店大廚親自教授，小朋友可以學習做意大利薄餅、草莓提拉米蘇、無酒精雞尾酒等等。

參與課程後，可以得到一張證書作為紀念。如有興趣報名，可於入住前報名。

兒童廚藝班收費：（另收加一服務費）

每個課程收費$680/位

無酒精雞尾酒製作班$340/位

地址：中環金融街8號四季酒店

查詢：3196 8888

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責任編輯：王芷瑩