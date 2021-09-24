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【集體回憶】呂有慧高妙思罕有出席聚會　陳嘉儀為丈夫息影後久休現身

娛樂 14:14 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

TVB首屆藝訓班成員搞聚會。

TVB無綫電視藝員訓練班於1971年開辦，至今已踏入50周年，日前多位第一期藝訓班出身的前輩演員，相約中秋舉行追月聚會，不少久未公開露面的資深演員都有出席，令網民勾起不少電視台回憶。

當日的藝員聚會雲集不少資深藝人，當中由TVB第1期藝員訓練班出身的便有呂有慧、陳嘉儀、程可為、金興賢、高妙思等，另外並有胡楓、盧宛茵、賈思樂、張之珏、文雪兒等，眾人相識半個世紀，友情難能可貴。

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現年74歲的陳嘉儀，於70至90年代演過不少經典劇集，如《家變》、《千王之王》、《鬥氣一族》，2000年後重返TVB演過《金枝慾孽》、《洗冤錄》等，陳嘉儀曾因要照顧患病丈夫，而退出娛圈，罕有現身的她，依然十分貴氣。

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而現年65歲的呂有慧，深入民心演出包括劉德華版本《神鵰俠侶》演李莫愁，她於80年代尾移民美國，90年代回流，先後效力亞視、TVB和香港電視。

69歲的程可為仍活躍於幕前，如早前《七公主》便有份演出。另外，66歲的高妙思，曾主演《乘風破浪》、《書劍恩仇錄》、《陸小鳳》、《家變》等，90年代與丈夫思維移民意大利，退出娛圈，更是多年未有公開亮相。

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同場加映：麥美恩訪問


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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