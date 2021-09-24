【我們】鄭中基《無賴》後隔16年執導MV　Ronald盼大家疫情下更珍惜眼前人

▲ 鄭中基新歌《我們》MV。

鄭中基（Ronald）的新歌《我們》的官方MV在粉絲見面會中正式發佈，這首新歌是繼鄭中基2005年大熱金曲《無賴》後，再次執導和拍攝的MV。相隔16年，Ronald說，很想念做導演的感覺：「當你有首歌時，就想有影像，令歌曲更豐富，讓觀眾知道你的心情和故事！」

《我們》的MV以「攝影」和「菲林」故事為主，Ronald想拍出菲林相片由白色相紙，顯出影像的過程。「顯影」需要在黑房拍攝，只能有微弱紅光，強光會令相片走光，但太黑則不能拍出「顯影」過程，令拍攝難度提升。Ronald與團隊決定打紅燈，最終成功完成MV。

鄭中基相隔11年再開粉絲見面會 盼疫情後再開Drive In演唱會

出動私伙古董相機

此外，為拍這次MV，Ronald動用3部古董相機作陳設，其中兩部更是導演劉偉強送贈的：「其中一部是影相機，一個黑色盒子，用來曝光影相；另一部是超八攝影機，那時真的很厲害，要上鏈再禁掣拍攝……劉偉強問過我，有沒有用他送的相機，這次我終於用了，但用來給別人拍攝，哈哈……」

MV拍攝地點是有超過80年歷史的舊式影樓——善美影室，並找來老闆林國盛擔任MV演員，Ronald更親身教老闆演戲。老闆林國盛說：「今次MV很創新和有創意，把這裏影菲林相的過程很細緻地拍出來，還有讓大家知道怎樣去操作一張菲林。」

舊式影樓取景

舊式影樓在香港買少見少，善美影室去年差點面臨結業：「地產跟我們說，有8成人簽名的話，這裏就要強行拍賣，幸好只有七成，夠人簽名的話就真的會變成歷史的影相鋪。」

Ronald說：「今次和老闆拍攝很開心，我初認識老闆時已知道他有很多故事和拍攝秘技聽，今次選擇回來拍攝，又再和他再熟絡些，我們現在簡直是死黨一樣！」

憑歌紀念奶媽

《我們》歌詞寫道：「原諒未好好珍惜你 旋律⾊彩全屬於你 弦⽉亮像你眼睛明亮 寧靜夜星中會記起 天際盡頭會⼀起。」歌詞帶著無盡唏噓和思念。

Ronald相隔16年，特意為新歌拍MV並擔任導演，原來歌曲內容是紀念他的奶媽。

Ronald說：「我每次開演唱會，奶媽都會來看，2019年新年演唱時，她已年過百歲，都有來看。可惜，她在今年年初Drive In演唱會前去世了，很突然，碰巧那時疫情嚴重，我們不能探訪，她一個人孤獨地在醫院，看不到、聽不到，很可憐......」

因為這件事，令我覺得身邊的事，可以發生得很快，以前覺得『今日唔知聽日事』很老土，但現在真的發生了……所以我想送這首歌給她，還有提醒大家要珍惜眼前人！」

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