【早霸王】2孩爸自爆因太掛念前度揼邪骨　激嬲森美小儀：你係咪痴線㗎？

▲ 一名2孩爸爸致電《早霸王》自爆食軟飯2年兼揼邪骨，要和老婆道歉。

由森美、小儀和Marco主持的903商台節目《早霸王》一直深受歡迎，其中「你知道唔知道有人掛住你」環節為聽眾Phone in大談情侶間趣事和訴說感情問題，更撮合過不少情侶。最近一集有已婚聽眾阿仁打上節目，表示自己做了太多錯了，要向老婆道歉。

起初森美、小儀以為阿仁所說的錯事離不開出軌，還問他︰「點樣識嗰個女人啊？」阿仁就說出自己與太太的相識過程，因自己一次車禍意外，在某個政府交通部門認識她，是一名cool girl，雖然當時她已有男朋友，但他沒有放棄力追，終抱得美人歸拉埋天窗，更育有2孩。

阿仁形容自己性格衝動暴躁，有時出街被路人踫撞也會發脾氣。他又剖白自己會去「揼邪骨」，激到老婆嬲到「一巴車埋嚟」，連森美、小儀也斥責他過份。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 森美聽完阿仁的分享，直斥他真的「好錯」！（facebook圖片）

阿仁有把「揼邪骨」一事向老婆坦白，更自稱「揼邪骨」全因為太掛念前度，還經常在老婆面前提及前度有多好。聽到這個理由，森美、小儀也忍不住高呼：

你係咪痴線㗎？你掛住前度唔係去搵對方而係去揼邪骨，仲要同老婆講？你啲嘢好錯！

森美追問他是為揼邪骨找藉口，還是真的很掛念前度，阿仁解釋︰「我成日都忘記唔到前度，所以搵藉口宣洩。」阿仁更非常坦白向老婆解釋這個原因，「因為我違背諾言嘛。」森美直呼想不他如此誠實，Marco也無奈道︰「應老實的地方不老實，應不老實的地方就老實。」

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食軟飯2年後做的士司機

阿仁強調現時已戒掉揼邪骨，只有駕的士時𥄫女仔，但他也提到自己不想再駕的士，遭老婆拒絕「老婆話一定要，因為之前食咗兩年軟飯冇做過嘢……」阿仁衰揼邪骨、食軟飯又好少湊仔，難怪森美小儀也無奈道︰「你老婆真係好愛你……好老婆真係好難搵！根本係你長唔大！」

之後森美小儀致電阿仁的老婆阿敏，對方第一時間表示打錯想cut線，直到森美小儀表明身分後，阿敏才願意傾談，森美解釋完來龍去脈後，阿敏稱老公叫「阿偉」，令森美以為自己打錯電話。

當兩夫妻駁通電話後，揭開「阿仁」其實叫「阿偉」，對老婆笑言是送上驚喜，並向老婆真誠地作出「總結道歉」，承諾會愛她一生一世。最後DJ們以鄭中基一首《無賴》作結，並笑言這是史上最搞笑的一節！

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責任編輯︰王明芳