【新冠疫苗】三間公院下周三起設復必泰接種站　當局將視乎情況推及至其他醫院

▲ 三間公院下周三起設復必泰接種站，當局將視乎情況推及至其他醫院。（經濟日報資料圖片）

港府公布，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院下周三(29日)起設立新冠疫苗接種站，以便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約；公務員事務局局長聶德權表示，試行有關安排後，會視乎實際情況在更多公立醫院設立接種站。

接種站除公眾假期除外，將於周一至五上午10時至下午7時開放，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午6時半；市民接種第一劑疫苗時，會被安排日後在同一接種站或其他社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。若市民選擇接種科興疫苗，接種站會轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。

接種地點如下：

瑪麗醫院新冠疫苗接種站：瑪麗醫院S座三樓

伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站：伊利沙伯醫院日間醫療中心地下

屯門醫院新冠疫苗接種站：屯門醫院主座地下大堂

聶德權形容，長者疫苗接種率增長緩慢，令人擔心，長者若不幸染病後面對重症和死亡的風險相當高；政府試行在醫院設立由醫護機構營運的接種站，以方便到醫院專科門診覆診的長者，可獲安排即時接種。

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責任編輯：陳正怡