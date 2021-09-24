  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (週五) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】三間公院下周三起設復必泰接種站　當局將視乎情況推及至其他醫院

社會 14:13 2021/09/24

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

三間公院下周三起設復必泰接種站，當局將視乎情況推及至其他醫院。（經濟日報資料圖片）

港府公布，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院下周三(29日)起設立新冠疫苗接種站，以便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約；公務員事務局局長聶德權表示，試行有關安排後，會視乎實際情況在更多公立醫院設立接種站。

接種站除公眾假期除外，將於周一至五上午10時至下午7時開放，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午6時半；市民接種第一劑疫苗時，會被安排日後在同一接種站或其他社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。若市民選擇接種科興疫苗，接種站會轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。

接種地點如下：

  • 瑪麗醫院新冠疫苗接種站：瑪麗醫院S座三樓
  • 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站：伊利沙伯醫院日間醫療中心地下
  • 屯門醫院新冠疫苗接種站：屯門醫院主座地下大堂

聶德權形容，長者疫苗接種率增長緩慢，令人擔心，長者若不幸染病後面對重症和死亡的風險相當高；政府試行在醫院設立由醫護機構營運的接種站，以方便到醫院專科門診覆診的長者，可獲安排即時接種。

即看《家庭台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】聶德權：下周起於三公院設復必泰注射站　正研以流動車入屋邨方便長者打針
15:54 2021/09/23
【新冠疫苗】聶德權：下周起於三公院設復必泰注射站　正研以流動車入屋邨方便長者打針
【新冠疫苗】今打針人數較昨日倍增至3.3萬人　累計打次劑人口達6成
22:49 2021/09/23
【新冠疫苗】今打針人數較昨日倍增至3.3萬人　累計打次劑人口達6成
【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗
今日 12:44
【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗

你可能感興趣

【新冠疫苗】聶德權：下周起於三公院設復必泰注射站　正研以流動車入屋邨方便長者打針
15:54 2021/09/23
【新冠疫苗】聶德權：下周起於三公院設復必泰注射站　正研以流動車入屋邨方便長者打針
【新冠疫苗】今打針人數較昨日倍增至3.3萬人　累計打次劑人口達6成
22:49 2021/09/23
【新冠疫苗】今打針人數較昨日倍增至3.3萬人　累計打次劑人口達6成
【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗
今日 12:44
【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗
疫苗 BioNTech 科興 聶德權 屯門醫院 伊利沙伯醫院 公立醫院 瑪麗醫院 公務員事務局

最高瀏覽

【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
11:00 2021/09/23
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
14:19 2021/09/23
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
【巴士暖男】大雨下狼狽接仔乘巴士遇暖男　港媽獲解困︰好耐無遇到咁好嘅人
12:48 2021/09/23
【巴士暖男】大雨下狼狽接仔乘巴士遇暖男　港媽獲解困︰好耐無遇到咁好嘅人