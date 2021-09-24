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【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防隊長指使用引端繩或勾到氧氣樽

社會 14:21 2021/09/24

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時任高級消防隊長黎健武今續作供。 （陳國峰攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生一場四級大火，高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（24日）續。時任高級消防隊長續供稱，由於火場面積大型及間隔複雜，使用引端繩時有機會纏着現場的鎖頭或鐵枝，令繩索勾到氧氣樽，阻礙行動效率。消防隊長又指沿消防喉管離開較引端繩欠方向性指引，有機會往反方向離開。

時任高級消防隊長黎健武今續作供，代表死者之一高級消防隊長張耀升家屬的大律師曾藹琪問及有關引端繩的問題。黎指出，由於火場面積大型及間隔複雜，在使用引端繩下，繩索有機會纏着現場的鎖頭或鐵枝，令繩索勾到氧氣樽，阻礙行動效率。

黎續指，場內消防員可沿牆邊摸索了解現場間隔，並沿消防喉管離開火場。黎又承認，如喉管彎入中間橫巷，會影響離開時間，喉管亦較引端繩欠方向性指引，有機會往反方向離開。

黎又指出，當時自己所屬的煙火特遣隊每次進入火場時均由其上司、助理消防區長余家銳作入口檢查，而當時余只用紙記錄氣樽存量，並未有記錄進入火場的安全時間。黎補充，煙火特遣隊均沿用上述做法，因應隊員狀態不一，加上受過長時間訓練，隊員們都認為自己記錄時間會更好。

曾又向黎問及，當時迷你倉並未有排風口，用正壓鼓風機會否將燶煙逼入迷你倉。黎指，當時並不清楚迷你倉內有否通風口，不肯定風機有否將濃煙逼入迷你倉，因為自己並非相關決策者。

黎又憶述，第1次進入火場時，由余指揮黎進入火場作動態風險評估時，余未有提供火場大小、場內有否生還者。黎續指，當時抵達迷你倉後，曾對大廈的長、闊作初步評估，故心目中對火場大小有初步概念。

黎續稱，即使未有提及有否生還者，但一般消防員進火場時，亦會留意有否被困者。黎又指，於火場期間，曾看到有鐵器阻路及明火，但由於不想霸佔對講機頻道，當時未有即時用對講機通知余，而選擇離開火場時才匯報。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟

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