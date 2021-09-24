【防止賄賂】廉署落案起訴一名女警　涉向報案人貸款逾100萬元

一名女警涉嫌未經許可向一名盜竊案報案人索取貸款逾100萬元，並接受一宗打鬥案被捕人所提供的貸款6萬元，涉違反3項《防止賄賂條例》，遭廉政公署落案起訴，將於10月4日在東區裁判法院答辯。

被告區嘉曼(46歲)，被控2項訂明人員索取利益及1項訂明人員接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第三條。廉署早前接獲警方轉介個案遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見。被告於案發時派駐東區警區一個刑事調查隊，她於2019年11月獲指派處理一宗涉及一間食肆的盜竊案。

其中2項控罪指，被告涉嫌於2020年1月8日及3月16日，未得行政長官一般或特別許可而向上述盜竊案的報案人分別索取貸款100萬元及3萬元。餘下一項控罪指被告涉嫌於2020年5月11日，未得行政長官一般或特別許可而接受一名打鬥案被捕人所提供的貸款6萬元。



廉署調查顯示，有關盜竊案報案人拒絕被告索取貸款的要求，而被告接受打鬥案被捕人貸款時，有關案件經已結案。

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責任編輯：蘇文軒