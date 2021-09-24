  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (週五) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防止賄賂】廉署落案起訴一名女警　涉向報案人貸款逾100萬元

社會 14:42 2021/09/24

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

一名女警涉嫌未經許可向一名盜竊案報案人索取貸款逾100萬元，並接受一宗打鬥案被捕人所提供的貸款6萬元，涉違反3項《防止賄賂條例》，遭廉政公署落案起訴，將於10月4日在東區裁判法院答辯。

被告區嘉曼(46歲)，被控2項訂明人員索取利益及1項訂明人員接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第三條。廉署早前接獲警方轉介個案遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見。被告於案發時派駐東區警區一個刑事調查隊，她於2019年11月獲指派處理一宗涉及一間食肆的盜竊案。

其中2項控罪指，被告涉嫌於2020年1月8日及3月16日，未得行政長官一般或特別許可而向上述盜竊案的報案人分別索取貸款100萬元及3萬元。餘下一項控罪指被告涉嫌於2020年5月11日，未得行政長官一般或特別許可而接受一名打鬥案被捕人所提供的貸款6萬元。

廉署調查顯示，有關盜竊案報案人拒絕被告索取貸款的要求，而被告接受打鬥案被捕人貸款時，有關案件經已結案。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗
今日 12:44
【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗
【濫用車位】當局放寬殘疾人士路旁泊車位使用限制　傷青駕駛會指供應不足問題趨嚴重
今日 11:52
【濫用車位】當局放寬殘疾人士路旁泊車位使用限制　傷青駕駛會指供應不足問題趨嚴重
【港區國安法】涉宣揚恐怖主義被控　3港大生高院申保釋下午判決
今日 13:37
【港區國安法】涉宣揚恐怖主義被控　3港大生高院申保釋下午判決

你可能感興趣

【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗
今日 12:44
【港大研究】低溫環境加劇感染新冠肺炎後嚴重程度　研究團隊倡市民冬天前接種新冠疫苗
【濫用車位】當局放寬殘疾人士路旁泊車位使用限制　傷青駕駛會指供應不足問題趨嚴重
今日 11:52
【濫用車位】當局放寬殘疾人士路旁泊車位使用限制　傷青駕駛會指供應不足問題趨嚴重
【港區國安法】涉宣揚恐怖主義被控　3港大生高院申保釋下午判決
今日 13:37
【港區國安法】涉宣揚恐怖主義被控　3港大生高院申保釋下午判決
經濟 東區 律政司 廉政公署

最高瀏覽

【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
11:00 2021/09/23
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
14:19 2021/09/23
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
【巴士暖男】大雨下狼狽接仔乘巴士遇暖男　港媽獲解困︰好耐無遇到咁好嘅人
12:48 2021/09/23
【巴士暖男】大雨下狼狽接仔乘巴士遇暖男　港媽獲解困︰好耐無遇到咁好嘅人