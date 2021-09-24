【兼善里重建】銀杏館重開推良心飯盒售價5元起　經理憂拆樓前或再搬舖

▲ 銀杏館「耆樂食堂」營運經理陳志明稱，重建消息來得有點突然。（陳國峰攝）

市建局今日（24日）公布啟動兩項長沙灣重建項目，社企「銀杏館」飯堂兩周前才重新開業，卻恰處重建範圍，今日旋即接到兼善里重建消息。管理層稱來得突然，但相信距離正式拆樓仍有一段時間，盼透過推售8元葷菜飯盒「幫得就幫」，維繫基層生活。

即睇8蚊飯盒有咩好餸：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

一向推動長者再就業的社企「銀杏館」，近期覓得長沙灣兼善里地舖，9月16日重新開業，開設「耆樂食堂」，推售平民飯餐。銀杏館行政總裁麥敏媚表示，「耆樂食堂」是銀杏館2003年開業以來，食物定價最廉宜的社企餐廳；聘請4名長者營運食堂，為街坊提供多元化食物選擇。

她稱兼善里近年已傳出重建消息，但「只聞樓梯響」，直至今日才正式宣布重建，她相信距離拆樓仍有一段時間，餐廳會繼續服務長者及劏房戶，以街坊價推售飯餐，將「耆樂無窮」信念注入社區。

銀杏館「耆樂食堂」營運經理陳志明稱，重建消息來得有點突然，舖位僅承租1個多月，租金約4萬元，原定租期兩年，他憂慮拆樓前又要再物色新地方搬舖。他認為現址適合營運社企餐廳，一來平租，二來接近劏房基層戶，有助建立社區網絡，「希望為基層提供平價飯盒，讓他們收工後不用粗勞，也不用擔心晚餐食乜。」

「耆樂食堂」現時推售的飯盒僅5元起，主打全家菜，全部不加味精、不重油鹽。以今日為例，8元飯盒可揀回窩肉、葡國雞、蒸排骨等肉葷，也提供羅漢齋及時蔬，還有例湯可揀。陳續稱，雖然飯盒售價平，但如果大量生產，可薄利多銷。

市建局啟動兩項長沙灣重建項目，分別是「兼善里／福華街」發展項目，以及「昌華街／長沙灣道」發展計劃，即日起進行凍結人口調查，預計2031年起重建成1,830伙住宅。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰