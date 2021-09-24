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【家長注意】美孚中年婦疑冒認家長接放學　K1女兒險被抱走港媽嚇到手心冒汗

育兒經 15:56 2021/09/24

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有港媽表示，見到陌生中年婦欲從校巴抱走女兒，令她嚇壞。

孩子在外，家長要多加留意小朋友的安危，更要提醒他們不要隨意跟隨陌生人離去。有港媽近日在社交媒體發文指，接女兒校巴放學時，有一名陌生女子疑冒充家長，更欲接走其女兒，令她大為緊張，提醒坐校車的小朋友家長提防。

有港媽昨晚（23日）在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，她表示，昨日下午4時半左右，她在美孚新邨4期商場正門馬路接K1女兒放學，校車一來到就有一名嬸嬸衝過去接小朋友，惟她以往從未見過這名嬸嬸在同一個站接小朋友，而且該嬸嬸手上也沒有接送卡。

當時港媽的女兒第一個下車，校車姨姨一手拿著車費袋，一手拖著女兒的手送她下車，但就沒有留意女兒的情況。就在此事，涉事嬸嬸一邊講電話，一邊竟攬著港媽的女兒下車，最初港媽以為對方認錯人，才會把女兒拉下車，

我見佢望一望我個女個樣，依然諗住拉佢落車。

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港媽嚇壞手心冒汗

港媽即時上前捉住女兒，並跟校車姨姨說，她才是小朋友的家長。涉事嬸嬸才跟電話中的人表示，不是這輛校巴，惟講完之後仍站在校巴旁邊。港媽再看看涉事嬸嬸，對方竟向她揮手和笑，

我係到諗，係咪想示意俾校車姨姨睇以為我哋係識，會再有所行動捉其他小朋友。

港媽提醒坐校巴的小朋友家長要提防陌生人，直言「頭先嚇到我手心冒汗」。帖文引來不少網民熱論，有人批評校車姨姨大意，沒有檢查接送卡就隨意把小朋友交出，有人認為應立刻報警，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳 

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