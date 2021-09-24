古天樂反貪系列終極篇《G風暴》12月上映　宣萱黃宗澤加盟演出

▲ 《G風暴》

古天樂主演的反貪風暴系列電影終極作《G風暴》將在12月上映，於今日（9月24日）發放先行預告，飾演廉政公署首席調查主任的古天樂透露，今次有別過去4集，有很多大場口都選址在鬧市發生。

至於案件因涉及國際販賣人口，犯罪份子的裝備重磅加碼，他說：「一部電影可以拍到第5集好唔容易，嚟到最後一集希望令觀眾睇得更投入、更真實，鬧市取景拍攝外，AK槍械、手榴彈及更大規模的爆破場面亦會出現，實在不容錯過！」

宣萱黄宗澤加盟

來到終極篇《G風暴》，除繼續有古天樂、張智霖、鄭嘉穎繼續演出外，同時新加盟有宣萱、黃宗澤及馬來西亞影帝Rosyam Nor參演。

在差不多分半鐘預告內，率先回顧過去4集反貪精彩時刻，包括出現《Z風暴》另一主角林家棟、《S風暴》蔡少芬、《L風暴》張智霖石門槍戰、《P風暴》監獄貪污等畫面。

然後，緊接是今集《G風暴》的主軸跨國販賣人口案件，當中涉及香港海關、入境處、海事處等不同政府部門，畫面分別有身穿海關制服的黄宗澤及已故資深演員廖啓智智叔出現，同時穿插貨櫃場槍戰、公路飛車追逐、爆炸等槍林彈雨畫面。



同步電影公司發布的劇照中，看見今集新加入的宣萱，在張智霖率領的G4保護下，在文化中心、太空館四出躲避販賣人口集團追殺。

解開《G風暴》密碼

張智霖說：「今次電影特別多在具代表性嘅鬧市拍攝，好似喺文化中心、太空館內亂槍掃射、爆炸追逐等場面，自己一直好期待，只係疫情影響下電影一直未定映期，宜家落實12月31日上，好期待。」

片中被保護的宣萱不用開槍，主力不停跑都深感刺激：「啲子彈係身邊橫飛、又要緊隨G4成隊人走，有時又要飛車，氣氛緊張，唔開槍一樣好刺激。」



至於反貪風暴系列電影每集的英文字母均代表不同反貪題材，如《Z風暴》的Z指Z基金黑金案、《S風暴》S指足球的博彩黑幕案、《L風暴》L指廉政公署內部紀律調查組L組小隊、《P風暴》的P指監獄貪污案。今次《G風暴》G代表G4外，亦是廉政公署內部的G小組，即臥底小組。

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