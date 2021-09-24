【婚姻關係】夫婦婚後為返工方便各自住父母家 EstherChu：愛需要很多的犧牲

▲ 愛就是需要很多犧牲，甚至要捨棄自己的空間、放下自己的能力、才能圓滿「一起」。

日本有一個關於婚姻的調查，訪問已婚婦女在一星期內最想和丈夫相處多少天。這個調查對我來說有點奇怪，我以為每天都想和老公在一起是理所當然的，朋友說我太天真，其實很多夫婦都不太想天天對住另一半，而這日本的調查結果發現大部份日本人妻只想每星期花三四天和丈夫一起！

結婚不就是希望找到一個人「陪着你走」嗎？如盧冠廷的歌一樣，一生一世也不分，天天編出兩雙足印。婚姻的路如果不是天天一齊行的，難道是望着你走？對伴侶說，你行先，這幾天我自己要停一下！就算停，也應該一起停吧。我不是說兩夫婦每分每秒都要黏在一起，亦不是說不應該有自己的空間，但當空間是定期以日計，甚至以年計算。那麼，大家為什麼要走在一起呢？倒不如不結婚？安享自己的空間好了！

或許我這思想在這時代太old school，但我確實見過許多夫婦過著separate life對下一代的影響。有些是夫婦各自各生活，有些是夫婦和兒女分開生活。

曾見過這種情況，夫婦為着返工方便，婚後仍然各自住在自己父母家裏，到週末才回到他倆的家。生子孩子後，情況也是一樣，孩子給長老照顧！周末仍然是他倆的假期，休息夠了，才帶孩子回家玩玩！「方便」或許是他們婚姻中最共同和最重要的事情！我只在想，他們的孩子在自己父母的婚姻裏學會了什麼呢？

最近在網上翻看張國榮的陳年訪問，他被節目主持兼好友毛舜筠問到家庭的狀況，他坦誠的說很愛父母，但因父母的繁忙裁縫工作，索性和子女分開居住，張國榮自小給工人湊大，和爸媽關係很疏離，他一生只和爸爸同住5天，和媽媽則有大概5年的時間，他形容是生命中最遺憾的事情，對他的情感有着重大的影響。

我的夫婦朋友近日移民，太太告訴我會和兒子先行，丈夫要在港多幾個月完成工作的合約，才可起行。我問太太朋友為何要先行？是否有些很重要的事情需要到那邊先辦妥？她說不早去也可以的，只不過想早些過去settle down。我說如果不是有什麼非不得已的事情要辦，面對這麼大的人生轉變，倒不如一家同步出發應對，不是更好嗎？朋友原來沒有這樣想過，只考慮怎樣才方便快捷，說罷才好像醒過來，和丈夫商量，決定全家齊上齊落，一起出發離開。

很多時候，夫婦各自的能力太大、各自的空間太多、大家再不需要彼此商量、幫助、支持和同行，家裏問題巳不用另一半參與去解決，像「天各一方」的歌詞，每天「你有你的生活、我有我的忙碌」，婚姻沒有了很多一起，很多問題便會出現。有時是不知不覺間忽爾爆炸性的分歧，摧毁了婚姻；有時是無聲無息地各自淡出彼此的生活，令婚姻死亡。

「一起」是長久婚姻的核心，當過了婚姻初期充滿安多分的蜜月時刻，「一起」有時確實是挑戰，任何關係的磨合從來也不會方便和容易，何況是理應最親密的婚姻關係。愛就是需要很多犧牲，甚至要捨棄自己的空間、放下自己的能力、才能圓滿「一起」。

享受「一起」、愛在「一起」也是婚姻最美麗的境況。「陪着你走」或是「天各一方」？夫婦們要好好想一想！

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