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【5000元消費券】信和集團商場推出即抽即賞大抽獎　可贏高達200%消費回贈

休閒消費 15:30 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

信和集團旗下商場推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，有機會贏高達200%消費回贈。

第二期電子消費券於10月1日發放，信和集團旗下的屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，將於9月27日至2022年1月2日期間，推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」活動，S⁺ REWARDS會員只需於場內消費滿指定金額，即可參加抽獎，隨時贏走高達200%消費回贈。

會員即日於兩間不同商戶以電子貨幣消費合共滿$1,000或$5,000，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券。

而周六、日及公眾假期，S⁺ REWARDS會員到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得高達200%消費回贈，甚至獲得音樂頒獎禮門票兩張。

繼首階段與AlipayHK合作後，信和集團將於10月1日至11月14日與八達通合作，於旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、
尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場推出消費獎賞活動，顧客只需於指定商場以八達通消費滿$300，即賞$50 S 現金券或指定商戶現金券，共送出6萬份總值$120萬的獎賞，延續開心購物之旅。

記者︰黃依情

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