【外地確診】47歲男子留澳洲期間樣本陽性　日前已返港家居醫學監察

▲ 47歲男機組人員留澳洲期間樣本陽性，日前已返港家居醫學監察。（經濟日報資料圖片）

本港今日（24日）新增7宗新冠肺炎輸入確診個案，分別由菲律賓、加納及印度抵港，均沒有病徵，當中4人已接種復必泰或科興疫苗，有3人檢出帶有L452R變種病毒。同日錄少於5宗初步確診個案。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心亦正調查一宗外地確診個案，涉及一名47歲男病人，居於東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座，屬一名貨機機組人員，於9月17日在香港進行檢測，結果呈陰性。

他於9月20日經航班HX2017由香港前往澳洲，並經航班HX2018於9月22日返抵香港，同日在機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，其後返回居所進行醫學監察。

中心昨日接獲澳洲衞生當局通報，病人9月20日於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵，並已送院治理，入院後首次抽取的樣本結果呈陰性，院方會再作進一步跟進化驗。他4月7日及4月29日於香港接種兩劑復必泰。

中心正繼續與澳洲衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已於昨日納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

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記者：陳正怡