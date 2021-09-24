【新冠疫苗】9月29日起更新接種紀錄資料　配合海外地區要求包括英國

▲ 9月29日起更新接種紀錄資料，配合海外地區要求包括英國。（梁偉榮攝）

政府今日（24日）公布，為配合一些海外地區較為常見的入境規定，由9月29日起，特區政府發出的2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄將增添接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。有關安排同時適用於紙本紀錄和電子紀錄，以便利市民的出行所需。

政府表示由9月29日起，已完成接種2019冠狀病毒病疫苗的人士可透過「智方便」流動應用程式，查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄。市民亦可於稍後時間通過下載最新版本的醫健通eHealth手機程式，獲取已更新的電子疫苗接種紀錄。電子疫苗接種紀錄普遍獲國際認可，在一般情況下可取代紙本紀錄，而且更為便於攜帶及日後更新。政府呼籲市民盡量透過電子方式下載已更新的疫苗接種紀錄。

未能親身領取更新版紙本疫苗接種紀錄的人士可授權他人代為領取。獲授權人士須出示本人的身分證明文件正本、有效的授權書、疫苗接種者的身分證明文件副本及其疫苗接種紀錄副本。

政府發言人指，鑑於重新列印疫苗接種紙本紀錄需時，有意領取更新版紙本紀錄的人士必須備齊所需文件並預留充裕的輪候時間，盡量在出行前最少提早5個曆日前往辦理。

如個別計劃出行人士有需要領取已更新的紙本紀錄，他們可由9月29日起，於出發前兩星期內，攜帶身分證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往下列地點領取更新版的紙本紀錄：

接種地點／途徑 領取更新版紙本紀錄的地點 社區疫苗接種中心

於私家診所或醫院管理局普通科門診診所接種其中一劑疫苗，而另一劑則於社區疫苗接種中心接種

透過外展計劃接種疫苗 任何一間社區疫苗接種中心（設於私家醫院的接種中心除外）

醫院管理局普通科門診診所 其早前接種疫苗的普通科門診診所 私家診所 同一間私家診所

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責任編輯：李榮忠