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【著數優惠】無糖可口可樂換上全新包裝　推出30萬罐試飲活動

休閒消費 15:43 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

無糖可口可樂換上全新紅色新包裝，更加醒神。（可口可樂提供）

無糖的可口可樂ZERO最近換上新包裝，沿用醒神紅色主調，經典手寫商標往上移高，並以黑色字標示「NO SUGAR」，設計比上代更精簡，並讓人聯想原味可口可樂的味道。

這款全新無糖可口可樂依然是無糖、無卡路里，味道更正，入口時更清爽，餘韻暢快，口味更接近原味可口可樂。新版已在香港各大超市、便利店及網購平台有售。

而由9月起，可口可樂準備一共30萬罐全新無糖可口可樂，在多個平台包括網上24小時超市pandamart、網購平台HKTVmall 及麥當勞等，舉行免費或優惠試飲。

pandamart︰即日起至9月30日，凡於pandamart 購物，即可獲贈全新無糖可口可樂330毫升1罐

HKTVmall︰即日起至10月3日，於指定HKTVmall O2O 門市購物或自取，即可獲贈全新無糖可口可樂330毫升1罐

麥當勞︰於9月27日至10月1日期間，用麥當勞App落單，即可以$1優惠試飲大杯裝全新無糖可口可樂

其他最新優惠：https://www.icoke.hk/hk/cokenosugar

記者︰黃依情

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