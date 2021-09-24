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【區議員宣誓】第二批區議員宣誓　正保釋的涂謹申、劉偉聰等有份出席

政治 15:58 2021/09/24

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涂謹申（中）現身參與區議員宣誓。（陳永康攝）

56名來自5個九龍區區議會的區議員，今早進行宣誓，當中有27人屬於民主派。因涉12港人案正在保釋的九龍城區議員黃國桐、就民主派初選案保釋中的民主黨油尖旺區議員涂謹申、深水埗區議員劉偉聰，也有前往宣誓。

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曾借出場地作初選票站民主黨九龍城區議員郭天立指，如收到當局就其宣誓有效性查詢，會據理力爭，強調由始至終都是堅定不移服務居民。

另外，民協、民主黨都會在周末開會，討論會否參選12月的立法會換屆選舉。民協黃大仙區議員廖成利指，民協路綫溫和、理性，主打民主及民生，認為民協應該派員參選。

深水埗區議員李文浩則未有出席宣誓。他在電台節目上表明，不會配合這場戲，又指收到的訊息，普遍是理解及支持他的決定，認為宣誓是侮辱民意。

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責任編輯：陳宛彤

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