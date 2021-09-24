莫文蔚籌備近兩年推出實體新碟　重唱食神+喜劇之王歌曲感受深

▲ 莫文蔚返石澳拍MV。

莫文蔚（Karen）去年憑冠軍歌《呼吸有害》回歸香港，並於紅館舉行最後一個大型巡迴演唱會，但Karen並未真正停下來，她一直為自己的全新廣東專輯 《The Voyage》 Visual Album（影像專輯）實體版出力，限量珍藏版CD 將於今天面世！

對於碟名「The Voyage」的來由，Karen表示：「人生就是一個旅程，我就在音樂路上一直走，去了很多地方，看了很多風景，透過音樂來跟大家分享我的感受。我的起步點在香港，可是出道以來，大部分時間都去了其他地方工作，去年推出《呼吸有害》，好像把我『帶回家』，相隔這麼多年重返自己的起步點，看到很多熟悉的臉孔，最窩心的粉絲一直在等我回來！」

Karen認為現時只能用聽的音樂的專輯是不夠的，故此決定以visual album 的概念去籌備這張專輯；她又表示，當中有不少幕後鏡頭，會有她想對歌迷說的話，也有老公Johannes的出現，提醒大家要花點眼力才能找到。

其實Karen由構思到籌備、製作到推出，花上一年多的時間，雖然早前已推出數碼版本，不少歌迷都渴望能擁有一張「實實在在」的專輯。

碟中收錄8首歌，是Karen上半場的8個章節，各有主題，其中電影《食神》插曲《初戀》，首次推出正式版本，Karen指：「我等了這個機會好久！因為當年拍《食神》，這首歌在最後一場戲，作為一個配樂出現，我好像只唱了chorus（副歌）一小段，亦只放在電影裡，從來沒有完整地錄這首歌，總覺得欠了點甚麼。多年來不少歌迷向我投訴，怎麼沒有翻唱這首歌，我和團隊決定在專輯中收錄一些想重新演繹的經典歌，第一首便選了《初戀》。」

Karen在《喜劇之王》中的演出也深入民心，所以在今次的專輯中，也特別翻唱了該片的主題曲〈The Way You Make Me Feel〉，她更拉隊到當年的外景取景地石澳健康院，安排樂隊現場演奏，進行現場收音錄製和拍 MV。

▲ 日前出席中秋晚會演出。

話題作《婦女新知2021》也收錄在新專輯中，當年的 Karen 在〈婦女新知〉歌詞中教大家Tiramisu的做法，2021版本的歌詞，由Tiramisu變成了豉油雞，今次在實體專輯更特別公開自己當年學做Tiramisu的食譜。

Karen 在專輯中還留言給歌迷，感謝一路的陪伴：「在我已經完成的上半場旅途中，感謝你們沿途一直相伴，給我力量和勇氣，完成一次又一次不可能的任務，每步都留下了深刻的足跡。如今能夠圓滿地回到最初的起點，為我的下半場展開序幕，發現原來你們一直在這裡，從未離開過，我實在心存感激。」

同場加映：麥美恩訪問