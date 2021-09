莫文蔚籌備近兩年推出實體新碟　重唱食神+喜劇之王歌曲感受深

▲ 莫文蔚返石澳拍MV。

莫文蔚(Karen)去年憑冠軍歌《呼吸有害》回歸香港,並於紅館舉行最後一個大型巡迴演唱會,但Karen並未真正停下來,她一直為自己的全新廣東專輯 《The Voyage》 Visual Album(影像專輯)實體版出力,限量珍藏版CD 將於今天面世!

對於碟名「The Voyage」的來由,Karen表示:「人生就是一個旅程,我就在音樂路上一直走,去了很多地方,看了很多風景,透過音樂來跟大家分享我的感受。我的起步點在香港,可是出道以來,大部分時間都去了其他地方工作,去年推出《呼吸有害》,好像把我『帶回家』,相隔這麼多年重返自己的起步點,看到很多熟悉的臉孔,最窩心的粉絲一直在等我回來!」

Karen認為現時只能用聽的音樂的專輯是不夠的,故此決定以visual album 的概念去籌備這張專輯;她又表示,當中有不少幕後鏡頭,會有她想對歌迷說的話,也有老公Johannes的出現,提醒大家要花點眼力才能找到。

其實Karen由構思到籌備、製作到推出,花上一年多的時間,雖然早前已推出數碼版本,不少歌迷都渴望能擁有一張「實實在在」的專輯。

碟中收錄8首歌,是Karen上半場的8個章節,各有主題,其中電影《食神》插曲《初戀》,首次推出正式版本,Karen指:「我等了這個機會好久!因為當年拍《食神》,這首歌在最後一場戲,作為一個配樂出現,我好像只唱了chorus(副歌)一小段,亦只放在電影裡,從來沒有完整地錄這首歌,總覺得欠了點甚麼。多年來不少歌迷向我投訴,怎麼沒有翻唱這首歌,我和團隊決定在專輯中收錄一些想重新演繹的經典歌,第一首便選了《初戀》。」

Karen在《喜劇之王》中的演出也深入民心,所以在今次的專輯中,也特別翻唱了該片的主題曲〈The Way You Make Me Feel〉,她更拉隊到當年的外景取景地石澳健康院,安排樂隊現場演奏,進行現場收音錄製和拍 MV。

話題作《婦女新知2021》也收錄在新專輯中,當年的 Karen 在〈婦女新知〉歌詞中教大家Tiramisu的做法,2021版本的歌詞,由Tiramisu變成了豉油雞,今次在實體專輯更特別公開自己當年學做Tiramisu的食譜。

Karen 在專輯中還留言給歌迷,感謝一路的陪伴:「在我已經完成的上半場旅途中,感謝你們沿途一直相伴,給我力量和勇氣,完成一次又一次不可能的任務,每步都留下了深刻的足跡。如今能夠圓滿地回到最初的起點,為我的下半場展開序幕,發現原來你們一直在這裡,從未離開過,我實在心存感激。」

