【披荊斬棘的哥哥】張晉初次表演Rap兩戰兩勝　飲水思源感激袁和平當年提攜

▲ 《披荊斬棘的哥哥》

繼黃貫中（Paul）在人氣音樂競技節目《披荊斬棘的哥哥》上突破自我、大晒「舞」功後，「晉爸」張晉亦使出渾身解數加入說唱（Rap）行列。在最新一集《披荊斬棘的哥哥》內，「張晉部落」與陳小春領軍的「大灣區哥哥」隊伍進行對決，張晉更單挑成功取得兩戰兩勝，令眾隊員有得留低！

人生首次Rap表演

作為部落隊長，張晉先率領胡海全、白舉綱等成員演繹《甚麼是快樂星球》，可是在演唱會前夕，音樂總監陳偉倫卻直指歌曲中的創作部分內容繁複，因此建議眾人改寫歌詞，幸好五人小隊順利克服困難，並將原有的批判內容改寫為32位哥哥披荊斬棘的勵志故事，帶出「快樂星球就是哥哥們的舞台」。

其中張晉更獻上人生首次Rap表演，熱血的歌詞瞬即High爆全場，哥哥們也不禁大讚他的表現亮眼。

說唱初舞台大受好評，原來張晉得到高人相助：「我是第一次Rap，前半部分（歌詞）是我和小白一起想的，但是後半部分想特別謝謝一個人，就是對方陣營的好兄弟布瑞吉。」

張晉續感激稱：「他聽說我有說唱這部分，很主動地（幫助我），然後我就很不客氣，問他可不可以幫我寫，他說沒問題，很快就幫我寫好；我們雖然是在所謂的對決，但是兄弟永遠是兄弟。」

視袁和平為恩師

得到《中國有嘻哈》的實力派選手加持，「張晉部落」在全場觀眾的支持下先拿下一勝，其後阿晉再帶領敖犬、高瀚宇等以《好春光》出戰次輪賽事。

提到演唱會主題「等我找到你」，張晉感觸憶起恩師袁和平：「他算是我進入動作電影這一行、我的師傅袁和平導演，他對我的影響非常大，他的那種謙卑、那種平和，令我非常佩服。」

張晉人劍合一

為了在《好春光》上演「人劍合一」，「晉爸」繼續暖男上身，帶領「孩子們」積極排練，成員無不激讚：「晉哥給我很大的安全感」、「我們根本就是全靠他了」。

張晉也認為，這個表演對於自己意義深遠：「把這個禮物（《好春光》）送給年少的自己，我現在要做的大俠，就是我家人的大俠。」最終五位「俠客」把武術、戰鼓和劍舞完美結合《好春光》，剛柔並重的刀群舞蹈更讓全場嘩然，張晉部落也在歡呼聲中贏得漂亮的一仗。

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