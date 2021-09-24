【美國干預】港澳辦指清單為有力回擊　中聯辦稱鐵證如山無可辯駁

▲ （經濟日報資料圖片）

外交部今日發布，合共102項的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，列出美國自2019年以來在涉港問題上的行動。港澳辦發言人指，清單是對美國一再污衊抹黑中國政府對香港管治，和悍然對中國政府官員進行所謂制裁的有力回擊。

發言人又指，堅決支持外交部發布的清單，認為清單可見到，美國干預香港事務，支持反中勢力是何等賣力、赤裸裸及肆意妄為，認為這些確鑿證據，可該人認清美國在民主、自由、人權、法治問題上，奉行的虛偽雙標，又強調美國的如意算盤打不響。

此外，中聯辦發言人則指，清單是將美國自2019年以來，製造香港社會動蕩的累累惡行公諸於眾，是對美國霸權主義行徑的有力揭露，也在國際社會上立此存照、以正視聽。

發言人又指，從對等制裁美國、《反外國製裁法》，再到發布清單，充分彰顯堅決反對外部干預的堅定決心、堅強意志和強大能力，又奉勸並正告美方及早認清大勢，企圖「以港遏華」的外部勢力，「必將在中華民族捍衛國家利益的鋼鐵意志面前碰得頭破血流。」

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責任編輯：陳宛彤