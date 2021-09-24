  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (週五) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國干預】港澳辦指清單為有力回擊　中聯辦稱鐵證如山無可辯駁

政治 16:16 2021/09/24

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

外交部今日發布，合共102項的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，列出美國自2019年以來在涉港問題上的行動。港澳辦發言人指，清單是對美國一再污衊抹黑中國政府對香港管治，和悍然對中國政府官員進行所謂制裁的有力回擊。

發言人又指，堅決支持外交部發布的清單，認為清單可見到，美國干預香港事務，支持反中勢力是何等賣力、赤裸裸及肆意妄為，認為這些確鑿證據，可該人認清美國在民主、自由、人權、法治問題上，奉行的虛偽雙標，又強調美國的如意算盤打不響。

此外，中聯辦發言人則指，清單是將美國自2019年以來，製造香港社會動蕩的累累惡行公諸於眾，是對美國霸權主義行徑的有力揭露，也在國際社會上立此存照、以正視聽。

發言人又指，從對等制裁美國、《反外國製裁法》，再到發布清單，充分彰顯堅決反對外部干預的堅定決心、堅強意志和強大能力，又奉勸並正告美方及早認清大勢，企圖「以港遏華」的外部勢力，「必將在中華民族捍衛國家利益的鋼鐵意志面前碰得頭破血流。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【反外國制裁法】特首：一定支持納入附件三　別無他選
15:24 2021/08/24
【反外國制裁法】特首：一定支持納入附件三　別無他選
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向
17:13 2021/09/05
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向
【反中亂港】外交部發表逾8000字共五大項目清單　斥美方干預香港事務
今日 11:09
【反中亂港】外交部發表逾8000字共五大項目清單　斥美方干預香港事務

你可能感興趣

【反外國制裁法】特首：一定支持納入附件三　別無他選
15:24 2021/08/24
【反外國制裁法】特首：一定支持納入附件三　別無他選
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向
17:13 2021/09/05
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向
【反中亂港】外交部發表逾8000字共五大項目清單　斥美方干預香港事務
今日 11:09
【反中亂港】外交部發表逾8000字共五大項目清單　斥美方干預香港事務
制裁 外交 中聯辦 香港 美國 中國

最高瀏覽

【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
11:00 2021/09/23
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
14:19 2021/09/23
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
【疏忽照顧】父母疑趕打麻雀匆忙落車　3歲幼女被遺車內3小時活活熱死
12:41 2021/09/23
【疏忽照顧】父母疑趕打麻雀匆忙落車　3歲幼女被遺車內3小時活活熱死