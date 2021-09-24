【脊醫爭議】脊醫「東張西望」稱接受專業骨科課程　骨科醫學院發聲明：以偏概全、混淆視聽

▲ 學院指出骨科專科醫生會根據患者的病情，制定治療方案，當中包括處方藥物，對於病情嚴重者進行適切的手術治療。（資料圖片）

TVB無綫電視資訊節目「東張西望」在本月16日（上周四）晚上，播出香港執業脊醫協會副主席劉柏偉的訪問，香港骨科醫學院（學院）今日（24日）就節目中不當言論發表聲明，指對脊醫劉柏偉先生以偏概全，混淆視聽，漠視專業之間互相尊重的言論是極度不恰當，表示深切關注。

學院在聲明中指出，劉柏偉講述「脊骨神經科的課程，開始的時間跟西醫的課程一樣，要學習中樞神經系統，病理學，還有解剖學，進一步要學習專業的骨科檢查課程」等言論，是顯示了他對西醫課程缺乏充分了解，亦會令公眾容易混亂，誤以為脊醫便等同西醫。

聲明中又指，創傷及矯型外科（骨科）醫生是在西醫基礎上再進行骨科深造和訓練的專科醫生，所需的時間至少長達12年，但劉柏偉在節目中所講述脊骨神經科的課程還需要學習專業的骨科檢查，令人誤以為脊醫是經過骨科專科訓練的專科醫生。

聲明強調除了脊椎外，骨科專科醫生還會對兒童骨骼、關節置換、運動創傷、手部、足 踝及腳、創傷、感染和腫瘤等的病例進行治療。骨科專科醫生會根據患者的病情，制定治療方案，當中包括處方藥物，對於病情嚴重者進行適切的手術治療，並且按需要，轉介至其他專業醫療服務的提供者，其中包括物理治療師、職業治療師和義肢矯形師等。所以脊醫的課程和所能提供的治療，和骨科專科醫生是有著明顯的分別。

聲明又提到物理治療師是專業醫療服務團隊的重要一員，他們所提供的服務也是根據病情進行有實證療效及具針對性的治療，對病人的康復有著重要的貢獻，不是節目中所講述可能採用拉筋、強化運動、甚至使用肌肉電脈衝刺儀來刺激肌肉等表面的。

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責任編輯：余思嵐