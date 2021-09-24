【脊醫爭議】骨科醫學院譴責脊醫「東張西望」受訪內容　脊醫劉柏偉未有回應

▲ 脊醫劉柏偉日前於電視節目訪問，發表「脊骨神經科課程與西醫課程相同」等言論，引發香港物理治療學會及香港骨科醫學院抨擊。（黃傑偉攝）

TVB無綫電視資訊節目「東張西望」在本月16日（上周四）晚上，播出香港執業脊醫協會副主席劉柏偉的訪問，香港骨科醫學院（學院）今日（24日）就節目中不當言論發表聲明，指對脊醫劉柏偉先生以偏概全，混淆視聽，漠視專業之間互相尊重的言論是極度不恰當，表示深切關注。

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劉柏偉節目中表示，

首先要完成脊骨神經科課程，最高達到4000個課時，開頭那段時間跟西醫讀的課程一樣，要學習中樞神經系統、病理學，還有解剖學，進一步學習專業的骨科檢查課程，還要學習x光、磁力共振、電腦斷層掃描、超音波，來全面了解病人的結構，然後我們要在學校實習，同時要考國家執業試，我們取得資格之後，就可以去香港衞生署轄下的脊醫管理局，申請成為註冊脊醫。

學院在聲明中反駁，指劉柏偉的言論對西醫課程缺乏充分了解，亦會令公眾容易混亂，誤以為脊醫便等同西醫。學院就解釋創傷及矯型外科（骨科）醫生是在西醫基礎上再進行骨科深造和訓練的專科醫生，所需的時間至少長達12年，但劉柏偉在節目中所講述脊骨神經科的課程還需要學習專業的骨科檢查，令人誤以為脊醫是經過骨科專科訓練的專科醫生。

聲明中又指，創傷及矯型外科（骨科）醫生是在西醫基礎上再進行骨科深造和訓練的專科醫生，所需的時間至少長達12年，但劉柏偉在節目中所講述脊骨神經科的課程還需要學習專業的骨科檢查，令人誤以為脊醫是經過骨科專科訓練的專科醫生。

學院強調除了脊椎外，骨科專科醫生還會對兒童骨骼、關節置換、運動創傷、手部、足 踝及腳、創傷、感染和腫瘤等的病例進行治療。骨科專科醫生會根據患者的病情，制定治療方案，當中包括處方藥物，對於病情嚴重者進行適切的手術治療，並且按需要，轉介至其他專業醫療服務的提供者，其中包括物理治療師、職業治療師和義肢矯形師等。所以脊醫的課程和所能提供的治療，和骨科專科醫生是有著明顯的分別。

另外，劉柏偉在節目中都提及到：

中醫會採用針灸或推拿，物理治療師可能採用拉筋、強化運動、甚至使用肌肉電脈衝刺儀來刺激肌肉，這些通常都是表面的，而我們註冊脊醫會針對骨架，因為如果我們不詳細分析結構和病人的病歷，很有可能導致病人肌肉受傷，甚至關節，嚴重的話，會導致骨與骨之間的神經線受傷。

香港骨科醫學院聲明則指，物理治療師是專業醫療服務團隊的重要一員，他們所提供的服務也是根據病情進行有實證療效及具針對性的治療，對病人的康復有著重要的貢獻，不是節目中所講述可能採用拉筋、強化運動、甚至使用肌肉電脈衝刺儀來刺激肌肉等表面的。

TOPick曾向脊醫劉柏偉的診所查詢，但至今未獲回覆；記者亦到訪劉柏偉位於沙田的診所，回應有關指控，診所護士指劉柏偉不接受訪問。

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記者：余思嵐、黃傑偉