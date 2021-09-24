【兩地通關】經民聯稱現時為最好時機推出「港康碼」　林健鋒料通關最快可11月底成事

▲ 經民聯立法會議員盧偉國（左）及林健鋒（右）。（陳葆琳攝）

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日指，現時為最好的時機推出港版「健康碼」並將相關系統與內地對接。他認為，港府若能做好相關工作，通關有機會於今年成事，希望最快可以於11月底有好消息。

經民聯立法會議員盧偉國出席立法會會議後表示，當局一直未推出一個有效與內地對接的「健康碼」系統，成為粵港兩地恢復正常通關的主要障礙，目前即使內地居民可憑「來港易」到港，但由於沒有「健康碼」互通，他們返回內地後仍需接受內地檢疫。經民聯認為港府不應守株待兔，應立刻推出全民使用的「港康碼」系統，與「粵康碼」對接，同時讓市民熟習系統的運作。



林健鋒指，香港疫情現時漸趨穩定，「清零」已經超過一個多月，內地及香港的專家小組很快會就通關對接，加上現時已有逾六成本港市民打針，接種率超過七成是指日可待。另外，健康碼已於5月研發，現時為最好時間推出，讓市民可以熟悉使用1至2個月。

林健鋒說，未來一個月是關鍵時刻，港府需要為通關創造更多有利條件。他表示，希望新任衛生署署長上任後，除繼續做好嚴控工作，亦親自推出「健康碼」在香港使用。他亦建議，擴大內地與香港對接的專家小組組成，加入工商界及經濟學者，為通關安排做好「腦震蕩」。他說，只要疫情穩定及疫苗接種率持續上升，加上市民熟習使用健康碼系統，希望最快11月底有好消息公佈。

林健鋒早前建議設立商務通道「商務通道」，容許符合已打兩針、檢測陰性等條件的商務旅客減少檢疫期。他補充，很多商務界的朋友可以「點對點」的方式到內地辦事，若以嚴格「閉環式」方法恢復商務活動進行，仍是行得通，經民聯已經將有關意見向港府反映。

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記者：陳葆琳