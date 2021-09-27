【超市大搜查】12款熱門保濕化妝水+乳液大比拼　《LDK》推薦性價比高化妝水保濕力更勝SK-II【附完整名單】

▲ 12款熱門保濕化妝水+乳液大比拼。

化妝水是護膚程序中必不可少的一環，市面眾多款化妝水，到底哪一款夠保濕、性價比又高？日本雜誌《LDK》日前比較了12款日本流行的化妝水及乳液，選出最保濕、成分優秀且性價比高的護膚產品。

《LDK》是此評測專門選取熱門的化妝水，部份產品在香港也非常受歡迎，包括：SK-II神仙水、雪肌精、薏仁化妝水、無印良品、ELIXIR、肌研極潤等。《LDK》以保濕力、成分及使用感3方面進行評測。結果發現，貴價的專櫃產品，保濕力未必最出色，平價的產品亦有好貨。其中，12款化妝水/乳液中表現最佳的產品為LITS植物幹細胞保濕水，勇奪「S級」榮譽，更勝專櫃品牌。

《LDK》指，LITS植物幹細胞保濕水在保濕力、成分及使用感均取得滿分，而保濕力更有壓倒性的優勢，可以長時間保持潤澤。更重要的一點，價格也便宜，所以推薦大眾使用。

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總評價奪A-級以上產品：

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總評價奪B+級以下產品：

總評奪B級的熱門產品並不少，包括ELIXIR、肌研極潤、無印良品等，而SK-II、雪肌精等，則意外地排最尾及尾二，整體評價僅奪「C級」。

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責任編輯：羅嘉欣