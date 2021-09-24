【預防乳癌】鄭秀文再次擔任癌症基金會粉紅大使　粉紅服飾日+購物月身體力行關注乳房健康

▲ 為響應國際乳癌關注月，香港癌症基金會於每年10月都會開展關注乳癌教育暨籌款活動 - 「癌症基金會粉紅革命」。（圖片由癌症基金會提供）

乳癌已連續多年成為本港婦女最常見癌症，2018年女性患乳癌的新症個案超過4,600宗，過去10年累積升幅達56.8%。為響應國際乳癌關注月，香港癌症基金會於每年10月都會開展關注乳癌教育暨籌款活動 - 「癌症基金會粉紅革命」，喚醒公眾關注及認識女性乳房健康，以及為相關的免費乳癌支援服務籌募經費，支援受乳癌影響的人士。

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星級藝人鄭秀文（Sammi），連續第三年擔任癌症基金會的粉紅大使，呼籲「From Mi to We」由自己做起，再感染身邊人一起發放粉紅力量，同時提醒女士們「Be Smart. Self-Check.」，呼籲各位女士要緊記定期檢查乳房。

癌症基金會還會舉辦包括「粉紅服飾日」及「粉紅購物月」等籌款活動，期望大眾可以同心參與，身體力行支持受乳癌影響的人士！

活動一：粉紅服飾日

10月將會掀起一陣粉紅熱潮！今年的「粉紅服飾日」定於10月29日（星期五），癌症基金會鼓勵全港市民於當日一同穿戴粉紅衣飾，以示支持乳癌患者，並捐款幫助受乳癌影響的人士。當天大家可以發揮創意，與摯愛親朋或同事舉辦屬於您們獨一無二的粉紅派對！

此外，參加者只需捐款港幣150元或以上，便可以得到粉紅限量化妝袋乙個。同時，捐款港幣150元亦能讓癌症基金會為一名在醫院剛完成乳癌手術的患者送上乳癌復康包，照顧患者手術後的生理及心理需要。

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活動二：粉紅購物月

癌症基金會的「粉紅購物月」今年有多間不同類別的粉紅贊助商支持「粉紅購物月」，讓公眾能購物行善二合一。

由服飾、珠寶、飾物、生活用品、美容及餐飲等，參與的品牌將提供一系列粉紅精選商品及限定優惠，包括連續14年成為主要贊助商的日本知名品牌象印、首次成為主要贊助商的Mask On以及其他品牌如著名護膚品牌XOVĒ、意大利薄餅專家PizzaExpress、時尚服飾品牌Calvin Klein Underwear等，讓購物消費變得更有意義！

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責任編輯：王芷瑩