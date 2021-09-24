【油旺重建】市建局倡油旺劃分5個「市區更新潛力地區」　擬設港人首置盤具體數量未定

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市區重建局完成油麻地及旺角地區研究，計劃「重塑油旺成為一個宜居、可持續、多元化 及具活力的都市核心圈，並加強其作為代表本港潮流文化和傳承特色的地區」，並將油旺分為5個不同主題的「市區更新潛力地區」，同時人均居住面積由18平方米增至22至26平方米，提供更多以「港人首次置業」形式資助房屋等。

根據立法會文件，報告設計人口上限設定為現有水平213,000人，並介乎150,000人至213,000人。市建局建議5個市區更新潛力地區主題，包括旺角「動力商貿區」、大角咀「綠悠社區」及油麻地「歷史文化生活區」：

旺角東：增強旺角東獨特的商業活力和特色，成為「步行娛樂和購物目的地」

旺角西：透過強化亞皆老街沿線的商業/零售用途，提升社區 的混合土地用途特色，及把旺角東的購物網絡延伸至旺角西， 並鞏固向南發展的社區歸屬感，從而創建一個獨特的「休閑 商業和混合土地用途社區 」

大角咀／太子：逐步淘汰傳統工業用途，推動綜合社區發展 和綠化空間，以改善大角咀及太子地區的生活環境，成為 「綠悠社區」

油麻地北：善用區內廣泛的歷史文化資源，進一步豐富區內濃郁的歷史文化特色，打造一個「保育及文化勝地」

油麻地南：創造一個獨特的「多功能城市樞紐」，作為西九龍新發展的延伸，提供商業和混合式用途

報告指，目前研究範圍內只有一小部分公營房屋，市建局會在整合街區發展範圍內尋找合適的地盤，以「港人首次置業」的形式，興建資助房屋，選址均有便利的公共交通，並鄰近政府、機構或社區用途設施，惟實際供應數量將按資源情況、技術可行性和政府政策而定。

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責任編輯：蘇文軒